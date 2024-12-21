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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина эвакуировала из Сирии 34 человека: среди них 15 детей

Украина эвакуировала из Сирии 34 человека: среди них 15 детей

Киев  •  УНН

 • 3315 просмотра

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ГУР МО и МИД Украины успешно эвакуировали из Сирии через Ливан 31 украинца и 3 граждан Сирии. Эвакуированные, среди которых 15 детей, уже приземлились в Кишиневе и направляются в Украину.

Сегодня с территории Сирии через Ливан эвакуировано 34 человека - 31 гражданина Украины и трех граждан Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства, передает УНН со ссылкой на ГУР.

«... по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданин Украины и три гражданина Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства. Среди группы - 15 детей», - сообщили в разведке.

В ГУР отметили, что эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда дальше отправятся домой в Украину.

«Спасибо Военной разведке Украины и посольству Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных - впервые за 10 лет», - сказала эвакуированная гражданка Украины.

«Осуществленная ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии - очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам - везде, всюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждой, кто оказался в беде», - отметил  начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Начиная с августа 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД осуществили четыре этапа  эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Добавим

В разведке отметили, что вместе с МИД продолжают оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке.

Воспользоваться помощью государства можно позвонив в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: [email protected].

Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.

«Украина всегда прилагает усилия, чтобы помочь своим гражданам в сложные времена в любой точке мира», - резюмировали в ГУР.

Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка12 мар. 2024, 16:28 • 42906 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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