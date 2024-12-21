Украина эвакуировала из Сирии 34 человека: среди них 15 детей
Киев • УНН
ГУР МО и МИД Украины успешно эвакуировали из Сирии через Ливан 31 украинца и 3 граждан Сирии. Эвакуированные, среди которых 15 детей, уже приземлились в Кишиневе и направляются в Украину.
Сегодня с территории Сирии через Ливан эвакуировано 34 человека - 31 гражданина Украины и трех граждан Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства, передает УНН со ссылкой на ГУР.
«... по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в результате успешной операции ГУР МО и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуированы 34 человека - 31 гражданин Украины и три гражданина Сирии, родственников граждан Украины с законным правом въезда на территорию нашего государства. Среди группы - 15 детей», - сообщили в разведке.
В ГУР отметили, что эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда дальше отправятся домой в Украину.
«Спасибо Военной разведке Украины и посольству Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных - впервые за 10 лет», - сказала эвакуированная гражданка Украины.
«Осуществленная ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии - очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам - везде, всюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждой, кто оказался в беде», - отметил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Начиная с августа 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского ГУР МО и МИД осуществили четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.
Добавим
В разведке отметили, что вместе с МИД продолжают оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке.
Воспользоваться помощью государства можно позвонив в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: [email protected].
Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.
«Украина всегда прилагает усилия, чтобы помочь своим гражданам в сложные времена в любой точке мира», - резюмировали в ГУР.
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