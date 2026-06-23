Удары рф по Днепропетровщине 23 июня - 34 000 семей остались без света

В ночь на 23 июня российские оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света остались 34 тыс. семей, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за боевых действий и российских обстрелов 23 июня без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Речь идет о потребителях в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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