Удары рф по Днепропетровщине 23 июня - 34 000 семей остались без света
Киев • УНН
В ночь на 23 июня российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, обесточив 34 тысячи семей. Энергетики восстановили электроснабжение через несколько часов.
В ночь на 23 июня российские оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света остались 34 тыс. семей, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки
Напомним
Из-за боевых действий и российских обстрелов 23 июня без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Речь идет о потребителях в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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