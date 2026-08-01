Удар рф по логистическому центру в Киевской области: 1 погибший, 6 раненых
Киев • УНН
В результате удара российского БПЛА по логистическому центру в Броварском районе погиб один человек, еще шестеро пострадали. В Бучанском районе из-за обстрела ранены три человека, продолжается ликвидация пожара.
Количество пострадавших в результате удара рф по логистическому центру в Броварском районе увеличилось до 6, известно об одном погибшем, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
россияне продолжают терроризировать мирных жителей Киевщины. В Броварском районе один человек погиб, еще 6 ранены в результате попадания вражеского БПЛА в логистический центр
Всем пострадавшим, как указано, оказана медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
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"В Бучанском районе в результате российского удара пострадали три человека. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов. К работам привлечены пожарно-спасательные подразделения и специальная роботизированная техника", - отметили в ГСЧС.
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