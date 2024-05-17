"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом

Министерство иностранных дел Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, Молодежный совет при МИД, Экспертный совет студенчества при председателе подкомитета ВР по вопросам высшего образования, запускают проект "UA - Ukrainian Abroad", нацеленный объединить украинскую молодежь за рубежом. Об этом говорится в заявлении МИД, пишет УНН.

Детали

Председатель Молодежного совета при МИД Украины Марина Соботюк и председатель Экспертного совета студенчества высших учебных заведений Илья Беляк подписали меморандум о сотрудничестве. Целью меморандума является закрепление сотрудничества между двумя молодежными организациями вокруг общей цели по объединению мирового украинства, в частности молодежи за рубежом.

Создание объединенной молодежной сети, которая будет включать организации в Украине и за рубежом, позволит усилить взаимодействие между украинской молодежью на родной земле и в разных уголках мира. Молодежный совет при МИД уже продемонстрировал свою эффективность и я убежден, что проект "UA - Ukrainian Abroad" создаст новые возможности для молодых людей, которые будут принимать в нем участие - прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В министерстве пояснили, что проект "UA - Ukrainian Abroad" предусматривает создание координационной платформы, в которую войдут представители Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, министр иностранных дел Украины, министр молодежи и спорта Украины и министр культуры и информационной политики Украины.

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В состав платформы также войдут и другие эксперты, которые будут организовывать и координировать создание сети молодежных общественных объединений в ряде стран мира. Организаторы проекта уже начали активную консолидацию активистов, все желающие молодые украинцы за рубежом могут присоединиться к инициативе.

Нашей приоритетной задачей является построение Платформы таким образом, чтобы она могла быстро и открыто реагировать на запросы молодых украинцев - отметила Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, народный депутат Юлия Гришина.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД готовит комплексную стратегию и план действий по взаимодействию с украинцами, проживающими за рубежом, направленную на сохранение их украинской идентичности.

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