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"UA – Ukrainian Abroad": в Україні запускають платформу для обʼєднання української молоді за кордоном

"UA – Ukrainian Abroad": в Україні запускають платформу для обʼєднання української молоді за кордоном

Київ • УНН

 • 25013 перегляди

Міністерство закордонних справ України, підкомітет Верховної Ради України з питань вищої освіти та молодіжні організації започатковують проект "UA - українці за кордоном", покликаний об'єднати українську молодь за кордоном через глобальну координаційну платформу.

Міністерство закордонних справ України, голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, Молодіжна рада при МЗС, Експертна рада студентства при голові підкомітету ВР з питань вищої освіти, запускають проєкт "UA – Ukrainian Abroad", націлений об’єднати українську молодь за кордоном. Про це йдеться в заяві МЗС, пише УНН.

Деталі 

Голова Молодіжної ради при МЗС України Марина Соботюк та голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк підписали меморандум про співпрацю. Метою меморандуму є закріплення співпраці між двома молодіжними організаціями навколо спільної цілі з об’єднання світового українства, зокрема молоді за кордоном. 

Створення об’єднаної молодіжної мережі, яка включатиме організації в Україні та за кордоном, дасть змогу посилити взаємодію між українською молоддю на рідній землі та у різних куточках світу. Молодіжна рада при МЗС вже продемонструвала свою ефективність і я переконаний, що проєкт "UA – Ukrainian Abroad" створить нові можливості для молодих людей, які братимуть в ньому участь

- прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

У міністерстві пояснили, що проєкт "UA – Ukrainian Abroad" передбачає створення координаційної платформи, до якої увійдуть представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, міністр закордонних справ України, міністр молоді та спорту України і міністр культури та інформаційної політики України.

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До складу платформи також увійдуть й інші експерти, які будуть організовувати та координувати створення мережі молодіжних громадських обʼєднань у низці країн світу. Організатори проєкту вже розпочали активну консолідацію активістів, всі охочі молоді українці за кордоном можуть долучитися до ініціативи.

Нашим пріоритетним завданням є побудова Платформи таким чином, щоб вона могла швидко та відкрито реагувати на запити молодих українців

- зазначила Голова підкомітету Верховної ради з питань вищої освіти, народна депутатка Юлія Грішина. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС готує комплексну стратегію та план дій щодо взаємодії з українцями, які проживають за кордоном, спрямовану на збереження їхньої української ідентичності.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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