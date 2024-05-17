"UA – Ukrainian Abroad": в Україні запускають платформу для обʼєднання української молоді за кордоном
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України, підкомітет Верховної Ради України з питань вищої освіти та молодіжні організації започатковують проект "UA - українці за кордоном", покликаний об'єднати українську молодь за кордоном через глобальну координаційну платформу.
Міністерство закордонних справ України, голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, Молодіжна рада при МЗС, Експертна рада студентства при голові підкомітету ВР з питань вищої освіти, запускають проєкт "UA – Ukrainian Abroad", націлений об’єднати українську молодь за кордоном. Про це йдеться в заяві МЗС, пише УНН.
Деталі
Голова Молодіжної ради при МЗС України Марина Соботюк та голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк підписали меморандум про співпрацю. Метою меморандуму є закріплення співпраці між двома молодіжними організаціями навколо спільної цілі з об’єднання світового українства, зокрема молоді за кордоном.
Створення об’єднаної молодіжної мережі, яка включатиме організації в Україні та за кордоном, дасть змогу посилити взаємодію між українською молоддю на рідній землі та у різних куточках світу. Молодіжна рада при МЗС вже продемонструвала свою ефективність і я переконаний, що проєкт "UA – Ukrainian Abroad" створить нові можливості для молодих людей, які братимуть в ньому участь
У міністерстві пояснили, що проєкт "UA – Ukrainian Abroad" передбачає створення координаційної платформи, до якої увійдуть представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, міністр закордонних справ України, міністр молоді та спорту України і міністр культури та інформаційної політики України.
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До складу платформи також увійдуть й інші експерти, які будуть організовувати та координувати створення мережі молодіжних громадських обʼєднань у низці країн світу. Організатори проєкту вже розпочали активну консолідацію активістів, всі охочі молоді українці за кордоном можуть долучитися до ініціативи.
Нашим пріоритетним завданням є побудова Платформи таким чином, щоб вона могла швидко та відкрито реагувати на запити молодих українців
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС готує комплексну стратегію та план дій щодо взаємодії з українцями, які проживають за кордоном, спрямовану на збереження їхньої української ідентичності.
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