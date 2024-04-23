187 тысяч украинцев переселились в США за два года войны

За 2 года после вторжения россии американская программа переселила 187 тысяч украинцев без особых трудностей. Об этом пишет Cbs News, передает УНН.

Детали

Вторжение россии в феврале 2022 года привело к перемещению миллионов беженцев, большинство из которых были женщины и дети, вызвав крупнейший наплыв переселенцев в Европу со времен Второй мировой войны.

В апреле 2022 года администрация Президента США Байдена создала беспрецедентную программу под названием "Объединение для Украины", которая позволяет неограниченному количеству украинцев, спонсируемых американцами, приехать в США и работать здесь легально, без необходимости проходить длительный процесс получения визы.

По данным министерства внутренней безопасности США, за два года иммиграционные власти Соединенных Штатов одобрили более 236 000 дел по программе "Единство для Украины". По состоянию на конец марта более 187 000 украинцев прибыли в США в рамках этой программы.

Еще 350 000 украинцев, как сообщается, прибыли в США вне спонсорского процесса с начала российского вторжения, преимущественно по временным визам.

"Министерство выполнило обещание президента Байдена принять украинцев, которые спасаются от преднамеренной и неспровоцированной войны России против Украины", - говорится в заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

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В отличие от большинства иммиграционных политик США, переселение десятков тысяч украинских беженцев в американские общины происходит с большой эффективностью и относительно небольшим количеством трудностей.

Например, штаты, возглавляемые республиканцами, подавали иски практически против каждой крупной иммиграционной политики администрации Байдена, включая аналогичную программу спонсорства для мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Но программа "Единство для Украины" не была оспорена в суде. Более того, некоторые законодатели-республиканцы высказались в поддержку приема украинских беженцев.

В то время как прибытие сотен тысяч мигрантов на американо-мексиканскую границу привело к напряжению ресурсов в некоторых населенных пунктах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Денвер, переселение украинцев не вызвало такой же реакции и не создало серьезных политических проблем для администрации Байдена.

В отличие от программы для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, по которой могут принять 30 тысяч заявок, программа "Единство для Украины" не имеет количественного ограничения. Заявки на участие в программе также рассматриваются довольно быстро, иногда в течение нескольких недель или даже дней.

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Президент и генеральный директор организации по переселению беженцев Global Refuge Криш О'Мара Вигнараджа отмечает, что "Объединение для Украины" "показывает, как США могут действовать быстро, когда хотят".

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