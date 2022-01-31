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15 марта, 19:03 • 105570 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140635 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121747 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 103929 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91296 просмотра

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В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты “Хвасон-12”

В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты “Хвасон-12”

Киев • УНН

 • 20875 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. КНДР подтвердила запуск 30 января баллистической ракеты. Подробности испытания обнародовали в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), информирует УНН.

 

Детали

Академия оборонных наук КНДР осуществила испытательный запуск ракеты “под максимальным углом” из северо-западной части страны до Японского моря “с учетом безопасности соседних стран”.

Цитата

“Испытания подтвердили точность, защищенность и боевую эффективность комплекса вооружения типа „Хвасон-12“, которое находится в производстве”, — говорится в сообщении.

Также в Северной Корее обнародовали фотографии, якобы “сфотографированные из космоса камерой, расположенной на боеголовке ракеты”.

{

BREAKING: First pictures of North Korea’s Hwasong-12 ICBM launch from Jan. 30Https://t.Co/5K13KcjBx8pic.twitter.com/bnaiiPEFBc

— NK NEWS (@nknewsorg)January 30, 2022

Напомним

Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила снаряд в сторону Японского моря.

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