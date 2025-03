В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты “Хвасон-12”

Детали

Академия оборонных наук КНДР осуществила испытательный запуск ракеты “под максимальным углом” из северо-западной части страны до Японского моря “с учетом безопасности соседних стран”.

Цитата

“Испытания подтвердили точность, защищенность и боевую эффективность комплекса вооружения типа „Хвасон-12“, которое находится в производстве”, — говорится в сообщении.

Также в Северной Корее обнародовали фотографии, якобы “сфотографированные из космоса камерой, расположенной на боеголовке ракеты”.

{

BREAKING: First pictures of North Korea’s Hwasong-12 ICBM launch from Jan. 30Https://t.Co/5K13KcjBx8pic.twitter.com/bnaiiPEFBc

— NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022

Напомним

Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила снаряд в сторону Японского моря.