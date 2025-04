У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети “Хвасон-12”

Деталі

Академія оборонних наук КНДР здійснила випробувальний запуск ракети “під максимальним кутом” із північно-західної частини країни до Японського моря “з урахуванням безпеки сусідніх країн”.

Цитата

“Випробування підтвердили точність, захищеність і бойову ефективність комплексу озброєння типу „Хвасон-12“, що перебуває у виробництві”, — йдеться у повідомленні.

Також у Північній Кореї оприлюднили світлини, нібито “сфотографовані з космосу камерою, розташованою на боєголовці ракети”.

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc

— NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022

Нагадаємо

Корейська Народно-Демократична Республіка всьоме за місяць запустила снаряд у бік Японського моря.