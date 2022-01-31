У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети “Хвасон-12”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. КНДР підтвердила запуск 30 січня балістичної ракети. Подробиці випробування оприлюднили у Центральному телеграфному агентстві Кореї (ЦТАК), інформує УНН.
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Академія оборонних наук КНДР здійснила випробувальний запуск ракети “під максимальним кутом” із північно-західної частини країни до Японського моря “з урахуванням безпеки сусідніх країн”.
Цитата
“Випробування підтвердили точність, захищеність і бойову ефективність комплексу озброєння типу „Хвасон-12“, що перебуває у виробництві”, — йдеться у повідомленні.
Також у Північній Кореї оприлюднили світлини, нібито “сфотографовані з космосу камерою, розташованою на боєголовці ракети”.
BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc— NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022
Нагадаємо
Корейська Народно-Демократична Республіка всьоме за місяць запустила снаряд у бік Японського моря.