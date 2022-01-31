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Шахед-136

У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети “Хвасон-12”

У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети “Хвасон-12”

Київ • УНН

 • 20875 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. КНДР підтвердила запуск 30 січня балістичної ракети. Подробиці випробування оприлюднили у Центральному телеграфному агентстві Кореї (ЦТАК), інформує УНН.

Деталі

Академія оборонних наук КНДР здійснила випробувальний запуск ракети “під максимальним кутом” із північно-західної частини країни до Японського моря “з урахуванням безпеки сусідніх країн”.

Цитата

“Випробування підтвердили точність, захищеність і бойову ефективність комплексу озброєння типу „Хвасон-12“, що перебуває у виробництві”, — йдеться у повідомленні.

Також у Північній Кореї оприлюднили світлини, нібито “сфотографовані з космосу камерою, розташованою на боєголовці ракети”.

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc

— NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022

Нагадаємо

Корейська Народно-Демократична Республіка всьоме за місяць запустила снаряд у бік Японського моря.

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