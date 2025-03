В Британии осудили 21-летнюю девушку, которая притворяясь подростком - насиловала несовершеннолетних

Жертвами Джеммы Уоттс стали девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Она обманывала их, выдавая себя за 16-летнего юношу. Для этого она собирала длинные волосы в пучок, надевала бейсболку и толстовку с капюшоном, пишет The Guardian. Уоттс знакомилась со своими жертвами в Snapchat и Instagram под именем 16-летнего Джейка Уотона.

Уоттс обменивалась с девочками сообщениями в Snapchat и WhatsApp, в том числе отправляла им интимные фотографии. Она также общалась с ними по телефону, прежде чем встретиться лично. Как отмечает The Guardian, Уоттс была настолько убедительна, что даже встречалась в образе Джейка Уотона с родителями девочек. Все жертвы Уоттс считали, что встречались с подростком, а не со взрослой женщиной. В полиции допускают, что потерпевших по этому делу может быть больше — от 20 до 50 человек.

Во время оглашения приговора судья заявила, что Джемма Уоттс несколько месяцев обманывала 14-летнюю девочку, угрожала ей, в том числе ножом. Говоря о еще двух потерпевших, судья отметила, что те пытались совершить самоубийство, когда узнали, что встречались с женщиной. По мнению судьи, все жертвы Уоттс были психологически уязвимы, ранее подвергались издевательствам и имели низкую самооценку.

Впервые Джемма Уоттс была задержана в марте 2018 года после того, как врач выразил обеспокоенность тем, что у одной из девочек были отношения с юношей старше нее. Первоначально в полиции считали, что имеют дело с 16-летним подростком. При общении с полицейскими “Джейк Уотон” признался, что у него был секс с еще тремя девочками. На время следствия Уоттс отпустили, но в октябре 2018-го задержали вновь, когда застали с одной из девочек. В дальнейшем полиция еще несколько раз задерживала подозреваемую.

В ноябре 2019 года Джемма Уоттс признала себя виновной в семи преступлениях, связанных с сексуальным насилием в отношении девочек 14 и 15 лет.

#JAILED | Woman who spun "web of lies and deceit ’to groom & sexually assault teenage girls sentenced to 8 years in prison



Gemma Watts, 21 pretended to be 16 year old ’Jake Waton’ to entrap her unsuspecting victims on social media sites



Read more https://t.co/Xtf1VvfGU5 pic.twitter.com/kNf3kvc7ZB

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 10, 2020