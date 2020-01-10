У Британії засудили 21-річну дівчину, яка прикидаючись підлітком - ґвалтувала неповнолітніх

КИЇВ. 10 січня. УНН. Суд в місті Вінчестер в англійському графстві Гемпшир засудив до восьми років ув’язнення 21-річну Джемму Воттс за те, що вона увійшла в довіру до чотирьох дівчаток-підлітків і вчинила над ними сексуальне насильство. За рішенням суду її внесуть до списку людей, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті, повідомляє Evening Standard, пише УНН.