У Британії засудили 21-річну дівчину, яка прикидаючись підлітком - ґвалтувала неповнолітніх

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Суд в місті Вінчестер в англійському графстві Гемпшир засудив до восьми років ув’язнення 21-річну Джемму Воттс за те, що вона увійшла в довіру до чотирьох дівчаток-підлітків і вчинила над ними сексуальне насильство. За рішенням суду її внесуть до списку людей, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті, повідомляє Evening Standard, пише УНН.

Жертвами Джемми Воттс стали дівчатка у віці від 13 до 16 років. Вона дурила їх, видаючи себе за 16-річного юнака. Для цього вона збирала довге волосся в пучок, одягала бейсболку і толстовку з капюшоном, пише The Guardian. Воттс знайомилася зі своїми жертвами в Snapchat і Instagram під ім’ям 16-річного Джейка Уотона.

Уоттс обмінювалася з дівчатками повідомленнями в Snapchat і WhatsApp, в тому числі відправляла їм інтимні фотографії. Вона також спілкувалася з ними по телефону, перш ніж зустрітися особисто. Як зазначає The Guardian, Воттс була настільки переконлива, що навіть зустрічалася в образі Джейка Уотона з батьками дівчаток. Всі жертви Воттс вважали, що зустрічалися з підлітком, а не з дорослою жінкою. У поліції припускають, що потерпілих у цій справі може бути більше — від 20 до 50 осіб.

Під час оголошення вироку суддя заявила, що Джемма Воттс кілька місяців обманювала 14-річну дівчинку, погрожувала їй, в тому числі ножем. Говорячи про ще двох потерпілих, суддя зазначила, що ті намагалися накласти на себе руки, коли дізналися, що зустрічалися з жінкою. На думку судді, всі жертви Воттс були психологічно вразливі, раніше зазнавали знущаннь і мали низьку самооцінку.

Вперше Джемма Воттс була затримана в березні 2018 року, після того, як лікар висловив стурбованість тим, що в однієї з дівчаток були відносини з юнаком старше за неї. Спочатку в поліції вважали, що мають справу з 16-річним підлітком. При спілкуванні з поліцейськими “Джейк Уотон” зізнався, що у нього був секс з ще трьома дівчатками. На час слідства Воттс відпустили, але в жовтні 2018-го затримали знову, коли застали з однією з дівчаток. Надалі поліція ще кілька разів затримувала підозрювану.

У листопаді 2019 року Джемма Воттс визнала себе винною в семи злочинах, пов’язаних з сексуальним насильством по відношенню до дівчаток 14 і 15 років.

#JAILED | Woman who spun ‘web of lies and deceit’ to groom & sexually assault teenage girls sentenced to 8 years in prison

Gemma Watts, 21, pretended to be 16 year old 'Jake Waton' to entrap her unsuspecting victims on social media sites

Read more  https://t.co/Xtf1VvfGU5 pic.twitter.com/kNf3kvc7ZB

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 10, 2020

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