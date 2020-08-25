В американском городе Кеноша из-за убийства полицией мужчины - протесты и введен комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Комендантский час вводится в ночь на вторник в городе Кеноша (штат Висконсин), где накануне вспыхнули беспорядки после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщила в понедельник в Twitter пресс-служба городского шерифа. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 по киевскому времени), передает УНН.
Минувшей ночью после массовых беспорядков городские власти ввели комендантский час до 07:00. Как указала в Twitter городское полицейское управление, эта мера была предпринята “в связи с многочисленными случаями грабежей”. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин. Ранее в понедельник газета Kenosha News сообщила о предстоящем вводе в округ подразделений Национальной гвардии.
Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что “расизм — это указание на кризисное состояние общества”. “Тут времени терять нельзя”, — добавил он.
Kenosha County has again declared a state of Emergency Curfew for 8:00 PM tonight August 24th East of I-94. The public needs to be off the streets for their safety. The curfew will be enforced until 7:00 AM.
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As our state reels from another attack against a Black man, as communities grieve and exercise their first amendment rights to demand justice, and as Jacob Blake fights for his life— we are reminded that racism is a public health crisis. There is no time to waste.— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020
Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC по ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.