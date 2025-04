У американському місті Кеноша через вбивство поліцією чоловіка - протести та введено комендантську годину

Минулої ночі після масових заворушень міська влада ввела комендантську годину до 07:00. Як вказало в Twitter міське поліцейське управління, ця міра була зроблена “в зв’язку з численними випадками мародерства”. Протестуючі розбили двері будівлі міського суду, підпалили кілька будівель і автомашин. Раніше в понеділок газета Kenosha News повідомила про план введення в округ підрозділів Національної гвардії.

Губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс, коментуючи в Twitter інцидент в Кеноші, зазначив, що “расизм — це вказівка на кризовий стан суспільства”. “Тут часу втрачати не можна”, — додав він.

Kenosha County has again declared a state of Emergency Curfew for 8:00 PM tonight August 24th East of I-94. The public needs to be off the streets for their safety. The curfew will be enforced until 7:00 AM.

As our state reels from another attack against a Black man, as communities grieve and exercise their first amendment rights to demand justice, and as Jacob Blake fights for his life- we are reminded that racism is a public health crisis. There is no time to waste.

Інцидент в Кеноші стався в неділю, коли 29-річний Блейк, намагався розняти двох посварених жінок. Телекомпанія ABC з посиланням на подругу Блейка Лакешу Букер повідомила, що у нього не було зброї. Поранений доставлений в госпіталь Мілуокі, його стан оцінюється як важкий.