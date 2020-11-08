Туск считает, что поражение Трампа станет началом конца ультраправого популизма в Европе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20228 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105924 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85121 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112108 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97817 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102639 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101413 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

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Туск считает, что поражение Трампа станет началом конца ультраправого популизма в Европе

Туск считает, что поражение Трампа станет началом конца ультраправого популизма в Европе

Киев  •  УНН

 • 17121 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Победа Джозефа Байдена в избирательной гонке за пост президента Соединенных Штатов может привести к концу крайне правого популизма в Европе. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший президент Евросовета, лидер Европейской народной партии Дональд Туск, передает УНН.

“Поражение (Дональда. — ред.) Трампа может стать началом конца триумфа ультраправого популизма также и в Европе. Спасибо, Джо”, — написал экс-президент Евросовета.

Туск и раньше делал заявления о поддержке Байдена. Так, 1 ноября, он написал в Twitter: “Да, ты можешь” и разместил свое совместное фото с Байденом.

Ранее Туск выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин хочет развалить НАТО и ЕС.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, что выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Байдена также поздравили лидеры органов Европейского союза: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли и действующий президент Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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