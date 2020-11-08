Туск считает, что поражение Трампа станет началом конца ультраправого популизма в Европе

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, что выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Байдена также поздравили лидеры органов Европейского союза: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли и действующий президент Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.