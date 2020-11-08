Туск вважає, що поразка Трампа є початком кінця ультраправого популізму у Європі

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпа Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Байдена також привітали лідери органів Європейського союзу: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, очільник Європарламенту Давід Сассолі і чинний президент Євроради Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.