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Туск вважає, що поразка Трампа є початком кінця ультраправого популізму у Європі

Туск вважає, що поразка Трампа є початком кінця ультраправого популізму у Європі

Київ • УНН

 • 17125 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перемога Джозефа Байдена у виборчих перегонах за посаду президента Сполучених Штатів може призвести до кінця ультраправих популістів в Європі. Таку думку у своєму Twitter виказав колишній президент Євроради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск, передає УНН.

"Поразка (Дональда. — ред.) Трампа може стати початком кінця тріумфу ультраправого популізму також і в Європі. Спасибі, Джо“,- написав експрезидент Євроради.

Туск і раніше робив заяви щодо підтримки Байдена. Так, 1 листопада, він написав у Twitter: “Так, ти можеш” та розмістив своє спільне фото з Байденом.

Раніше Туск висловлював думку, що президент РФ Володимир Путін хоче розвалити НАТО та ЄС.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпа Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Байдена також привітали лідери органів Європейського союзу: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, очільник Європарламенту Давід Сассолі і чинний президент Євроради Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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