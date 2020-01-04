Туск вважає, що Путін хоче розвалити НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На думку колишнього прем'єр-міністра та колишнього глави Європейської ради Дональда Туска, метою Володимира Путіна є "розпад Європейського Союзу та НАТО". Про це повідомляє "Польське радіо" із посиланням на "Газету Виборчу", інформує УНН.
На думку політика, російський президент має союзників та помічників у процесі дезінтеграції Європи - так званих "корисних ідіотів".
"Він (Володимир Путін - ред.) за розпад Європейського Союзу та НАТО. У нього є союзники та помічники у цьому проекті: свідомі, мимовільні та так звані "корисні ідіоти". Усі три категорії можна знайти в PiS (польська партія "Право і справедливість" - ред.), - додав він.
"Сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому. Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви та Мінська та політика президента Трампа є достатніми причинами спробувати за будь-яку ціну відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці та відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції. Я боюся, що лідери не повністю розуміють серйозність ситуації", - сказав Туск.
Як повідомлялося раніше в УНН, Туск назвав Росію "стратегічною проблемою" ЄС.