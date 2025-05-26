Цифровизация исполнительного производства и снятие ограничений сразу после уплаты долга: законопроект во втором чтении в Верховной Раде
Киев • УНН
Законопроект №9363 должен упростить исполнительное производство, позволяя автоматически снимать ограничения после уплаты долга, без участия исполнителя. Это должно облегчить жизнь многим украинцам.
Верховная Рада приняла за основу законопроект 9363, который имеет целью упростить и автоматизировать процедуру исполнительного производства. В случае окончательного принятия, украинцы смогут избежать долгих задержек со снятием ареста с имущества после погашения долгов. Законопроект предусматривает автоматическое снятие ограничений сразу после уплаты штрафа или долга, без участия государственного или частного исполнителя.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко передает УНН.
Детали
Законопроект был внесен еще в июне 2023 года. 14 мая Верховная Рада не проголосовала за принятие в целом законопроекта 9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства". Сейчас он находится на втором чтении.
Документ предусматривает цифровизацию исполнительного производства и должен упростить и автоматизировать процесс взаимодействия между государственными органами и должниками.
Также вводится автоматизированное снятие ареста со средств после поступления оплаты.
Относительно законопроекта 9363 – это один из тех путей, которым мы хотим облегчить жизнь людям, которые так или иначе задолжали что-то кому-то
Он пояснил, что сейчас даже после уплаты штрафа через цифровые платформы, арест не снимается автоматически, а требует действий госисполнителя, которые часто затягиваются из-за его чрезмерной нагрузки.
На госисполнителях сейчас возлагается большая перегрузка – до 1200-1500 внедрений на одного сотрудника
Именно поэтому после оплаты штрафов или долгов ограничения могут сниматься с опозданием, что создает проблемы для переселенцев, военнослужащих и других людей. Законопроект также предусматривает, что в случае уплаты задолженности автоматически будут сниматься все ограничения.
Ты получил штраф – ты его оплатил, и как только ты оплатил – ты абсолютно свободный человек, без каких-либо ограничений
Он подчеркнул, что законопроект необходимо тщательно доработать:
Мы должны филигранно отшлифовать этот законопроект. Сбалансировать все интересы. Учесть позиции всех политических партий, всех фракций в парламенте. Мы должны отработать с депутатами все тонкости, чтобы по умолчанию социально неприятный закон прошел Верховную Раду гладко, в идеале – единогласно, и улучшил жизнь людям
Таким образом, по словам Гайченко, законопроект №9363 открывает путь к более прозрачной и быстрой работе исполнительной службы и должен облегчить жизнь украинцев, обеспечив баланс между правами должников и защитой интересов государства.
Где больше всего производств по штрафам ТЦК в 2025 году: топ-регионы 18.04.25, 09:27 • 4487 просмотров