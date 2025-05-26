Цифровизация исполнительного производства и снятие ограничений сразу после уплаты долга: законопроект во втором чтении в Верховной Раде

Верховная Рада приняла за основу законопроект 9363, который имеет целью упростить и автоматизировать процедуру исполнительного производства. В случае окончательного принятия, украинцы смогут избежать долгих задержек со снятием ареста с имущества после погашения долгов. Законопроект предусматривает автоматическое снятие ограничений сразу после уплаты штрафа или долга, без участия государственного или частного исполнителя.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко передает УНН.

Детали

Законопроект был внесен еще в июне 2023 года. 14 мая Верховная Рада не проголосовала за принятие в целом законопроекта 9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства". Сейчас он находится на втором чтении.

Документ предусматривает цифровизацию исполнительного производства и должен упростить и автоматизировать процесс взаимодействия между государственными органами и должниками.

Также вводится автоматизированное снятие ареста со средств после поступления оплаты.

Относительно законопроекта 9363 – это один из тех путей, которым мы хотим облегчить жизнь людям, которые так или иначе задолжали что-то кому-то - подчеркнул заместитель министра.

Он пояснил, что сейчас даже после уплаты штрафа через цифровые платформы, арест не снимается автоматически, а требует действий госисполнителя, которые часто затягиваются из-за его чрезмерной нагрузки.

На госисполнителях сейчас возлагается большая перегрузка – до 1200-1500 внедрений на одного сотрудника - отметил Гайченко.

Именно поэтому после оплаты штрафов или долгов ограничения могут сниматься с опозданием, что создает проблемы для переселенцев, военнослужащих и других людей. Законопроект также предусматривает, что в случае уплаты задолженности автоматически будут сниматься все ограничения.

Ты получил штраф – ты его оплатил, и как только ты оплатил – ты абсолютно свободный человек, без каких-либо ограничений - добавил заместитель министра.

Он подчеркнул, что законопроект необходимо тщательно доработать:

Мы должны филигранно отшлифовать этот законопроект. Сбалансировать все интересы. Учесть позиции всех политических партий, всех фракций в парламенте. Мы должны отработать с депутатами все тонкости, чтобы по умолчанию социально неприятный закон прошел Верховную Раду гладко, в идеале – единогласно, и улучшил жизнь людям

Таким образом, по словам Гайченко, законопроект №9363 открывает путь к более прозрачной и быстрой работе исполнительной службы и должен облегчить жизнь украинцев, обеспечив баланс между правами должников и защитой интересов государства.

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