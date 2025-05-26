Цифровізація виконавчого провадження та зняття обмежень одразу після сплати боргу: законопроєкт на другому читанні у Верховній Раді

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт 9363, який має на меті спростити та автоматизувати процедуру виконавчого провадження. У разі остаточного ухвалення, українці зможуть уникнути довгих затримок зі зняттям арешту з майна після погашення боргів. Законопроєкт передбачає автоматичне зняття обмежень одразу після сплати штрафу чи боргу, без участі державного чи приватного виконавця.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко передає УНН.

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Законопроєкт був внесений ще у червні 2023 року. 14 травня Верховна Рада не проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження". Наразі він знаходиться на другому читанні.

Документ передбачає цифровізацію виконавчого провадження і має спростити та автоматизувати процес взаємодії між державними органами та боржниками.

Також запроваджується автоматизоване зняття арешту з коштів після надходження оплати.

Щодо законопроєкту 9363 – це один із тих шляхів, яким ми хочемо полегшити життя людям, які так чи інакше заборгували щось комусь - підкреслив заступник міністра.

Він пояснив, що зараз навіть після сплати штрафу через цифрові платформи, арешт не знімається автоматично, а вимагає дій держвиконавця, які часто затягуються через його надмірне навантаження.

На держвиконавцях наразі покладається велике перенавантаження – до 1200-1500 впроваджень на одного співробітника - зазначив Гайченко.

Саме тому після оплати штрафів або боргів обмеження можуть зніматися із запізненням, що створює проблеми для переселенців, військовослужбовців та інших людей. Законопроєкт також передбачає, що у разі сплати заборгованості автоматично будуть зніматися всі обмеження.

Ти отримав штраф – ти його сплатив, і як тільки ти сплатив – ти абсолютно вільна людина, без жодних обмежень - додав заступник міністра.

Він наголосив, що законопроєкт необхідно ретельно доопрацювати:

Ми маємо філігранно відшліфувати цей законопроєкт. Збалансувати всі інтереси. Врахувати позиції всіх політичних партій, усіх фракцій у парламенті. Ми повинні відпрацювати з депутатами всі тонкощі, щоб по замовченню соціально неприємний закон пройшов Верховну Раду гладко, в ідеалі – одноголосно, і поліпшив життя людям

Таким чином, за словами Гайченко, законопроєкт №9363 відкриває шлях до більш прозорої та швидкої роботи виконавчої служби та має полегшити життя українців, забезпечивши баланс між правами боржників і захистом інтересів держави.

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