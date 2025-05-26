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Цифровізація виконавчого провадження та зняття обмежень одразу після сплати боргу: законопроєкт на другому читанні у Верховній Раді

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Законопроєкт №9363 має спростити виконавче провадження, дозволяючи автоматично знімати обмеження після сплати боргу, без участі виконавця. Це має полегшити життя багатьом українцям.

Цифровізація виконавчого провадження та зняття обмежень одразу після сплати боргу: законопроєкт на другому читанні у Верховній Раді

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт 9363, який має на меті спростити та автоматизувати процедуру виконавчого провадження. У разі остаточного ухвалення, українці зможуть уникнути довгих затримок зі зняттям арешту з майна після погашення боргів. Законопроєкт передбачає автоматичне зняття обмежень одразу після сплати штрафу чи боргу, без участі державного чи приватного виконавця.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра юстиції Андрій Гайченко передає УНН.

Деталі

Законопроєкт був внесений ще у червні 2023 року. 14 травня Верховна Рада не проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження". Наразі він знаходиться на другому читанні.

Документ передбачає цифровізацію виконавчого провадження і має спростити та автоматизувати процес взаємодії між державними органами та боржниками.

Також запроваджується автоматизоване зняття арешту з коштів після надходження оплати.

Щодо законопроєкту 9363 – це один із тих шляхів, яким ми хочемо полегшити життя людям, які так чи інакше заборгували щось комусь

- підкреслив заступник міністра.

Він пояснив, що зараз навіть після сплати штрафу через цифрові платформи, арешт не знімається автоматично, а вимагає дій держвиконавця, які часто затягуються через його надмірне навантаження.

На держвиконавцях наразі покладається велике перенавантаження – до 1200-1500 впроваджень на одного співробітника

- зазначив Гайченко.

Саме тому після оплати штрафів або боргів обмеження можуть зніматися із запізненням, що створює проблеми для переселенців, військовослужбовців та інших людей. Законопроєкт також передбачає, що у разі сплати заборгованості автоматично будуть зніматися всі обмеження.

Ти отримав штраф – ти його сплатив, і як тільки ти сплатив – ти абсолютно вільна людина, без жодних обмежень

- додав заступник міністра.

Він наголосив, що законопроєкт необхідно ретельно доопрацювати:

Ми маємо філігранно відшліфувати цей законопроєкт. Збалансувати всі інтереси. Врахувати позиції всіх політичних партій, усіх фракцій у парламенті. Ми повинні відпрацювати з депутатами всі тонкощі, щоб по замовченню соціально неприємний закон пройшов Верховну Раду гладко, в ідеалі – одноголосно, і поліпшив життя людям

Таким чином, за словами Гайченко, законопроєкт №9363 відкриває шлях до більш прозорої та швидкої роботи виконавчої служби та має полегшити життя українців, забезпечивши баланс між правами боржників і захистом інтересів держави.

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Альона Уткіна

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