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Цены на нефть выросли после заявлений Ирана об остановке судов в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 10670 просмотра

Иран заявил об остановке двух судов в Ормузском проливе, что вызвало опасения относительно стабильности поставок нефти. Цены на нефть выросли более чем на 1%, а фьючерсы Brent могут прибавить 23% за июль.

Цены на нефть выросли после заявлений Ирана об остановке судов в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Ирана об остановке двух судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, что усилило опасения относительно стабильности мировых поставок энергоносителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дополнительное беспокойство на рынке вызвала атака беспилотника на суда в египетском порту на Средиземном море, произошедшая ранее на этой неделе. На этом фоне трейдеры внимательно следят за ситуацией на одном из ключевых маршрутов транспортировки нефти.

По данным иранской стороны, военные остановили два судна, а еще четыре нефтяных танкера были развернуты после их вмешательства. В то же время Reuters отмечает, что эти заявления не удалось независимо подтвердить.

Рынок опасается перебоев с поставками нефти

Несмотря на сообщения Тегерана, два крупных нефтяных танкера с грузом из Мексиканского залива все же прошли Ормузский пролив — узкий морской путь между Ираном и Оманом, через который транспортируется около пятой части мировых поставок энергоносителей.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей морские перевозки, проливом также прошли еще два торговых судна. В то же время система не учитывает корабли, движущиеся с выключенными транспондерами.

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Reuters отмечает, что с начала пятимесячного конфликта Иран существенно ограничил судоходство через Ормузский пролив. Кроме того, союзники Тегерана — йеменские хуситы — в этом месяце начали угрожать судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе, который является еще одним важным маршрутом для экспорта саудовской нефти через Красное море.

На фоне этих событий в пятницу цены на нефть выросли более чем на 1%. Ожидается, что по итогам июля фьючерсы на эталонную нефть Brent прибавят около 23%, а опрошенные Reuters экономисты и аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости нефти до конца года.

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Степан Гафтко

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