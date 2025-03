Трамп вновь прокомментировал свой разговор с Зеленским

"Когда я сказал в телефонном разговоре с Президентом Украины: "Я хотел бы, чтобы вы предоставили нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - написал Дональд Трамп.

Отметим, что в оригинале "us" можно перевести как "нам", или, если это пишется большими буквами, то "США".

"Потом я сказал: "Я хотел бы, чтобы Генеральный прокурор США позвонил вам и вашим людям". Это, как я вижу, их точка зрения, но это не точка зрения. Демократы должны извиниться перед американским народом", - добавил Дональд Трамп.

Напомним, разговор Зеленского с Трампом состоялся 25 июля.

На своей странице в Twitter Дональд Трамп прокомментировал информацию о давлении на Украину.

When I said, in my phone call to the President of Ukraine, "I would like you to do US a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it." With the word "us" I am referring to the United States, our Country. I then went on to say that ......

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019