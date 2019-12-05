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Трамп знову прокоментував свою розмову з Зеленським

Трамп знову прокоментував свою розмову з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп пояснив, що коли він просив про послугу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленьским, він мав на увазі послугу для США. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Коли я сказав у телефонній розмові з Президентом України: "Я хотів би щоб ви надали нам послугу, тому що наша країна пройшла через багато чого, і Україна про це знає", під "нам" я мав на увазі США, нашу країну", - написав Дональд Трамп.

Зазначимо, що в оригіналі "us" можна перекласти як "нам", або, якщо це пишеться великими буквами, то "США".

"Потім я сказав: "Я хотів би, щоб Генеральний прокурор США подзвонив вам і вашим людям". Це, як я бачу, їхня точка зору, але це не точка зору. Демократи повинні вибачитись перед американським народом", - додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, розмова Зеленського з Трампом відбулась 25 липня.

На своїй сторінці в Twitter Дональд Трамп прокоментував інформацію про тиск на Україну.

When I said, in my phone call to the President of Ukraine, “I would like you to do US a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it.” With the word “us” I am referring to the United States, our Country. I then went on to say that......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

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