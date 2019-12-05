Трамп знову прокоментував свою розмову з Зеленським

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп пояснив, що коли він просив про послугу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленьским, він мав на увазі послугу для США. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.