Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Сейчас О’Брайен работает в Госдепартаменте на должности специального президентского советника по делам беженцев.

“Я рад сообщить, что назначу Роберта О’Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!”, — написал он.

Предыдущий советник по нацбезопасности Джон Болтон был уволен Трампом 10 сентября (сам Болтон утверждал, что ушел по собственной инициативе). Болтон был сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном, КНДР и Венесуэлой.

Также стоит отметить, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры более пяти человек на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019