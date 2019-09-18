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Трамп призначив нового радника з нацбезпеки

Трамп призначив нового радника з нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Новим радником президента США з національної безпеки стане Роберт О’Брайен. Про це в Twitter написав Дональд Трамп, передає УНН.

Зараз О’Брайен працює в Держдепартаменті на посаді спеціального президентського радника у справах біженців.

“Я радий повідомити, що призначу Роберта О’Брайена, який в даний час дуже успішно працює на посаді спецпосланця президента з питань звільнення заручників в Держдепартаменті, нашим новим помічником з національної безпеки. Я довго і багато працював з Робертом. Він відмінно впорається з роботою!”, — написав він.

Попередній радник з нацбезпеки Джон Болтон був звільнений Трампом 10 вересня (сам Болтон стверджував, що пішов за власною ініціативою). Болтон був прихильником жорсткої лінії у відносинах з Росією, Іраном, КНДР і Венесуелою.

Також варто зазначити, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає кандидатури більше п’яти осіб на пост нового помічника з національної безпеки замість відправленого у відставку Джона Болтона.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

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