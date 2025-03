Трамп призначив нового радника з нацбезпеки

Зараз О’Брайен працює в Держдепартаменті на посаді спеціального президентського радника у справах біженців.

“Я радий повідомити, що призначу Роберта О’Брайена, який в даний час дуже успішно працює на посаді спецпосланця президента з питань звільнення заручників в Держдепартаменті, нашим новим помічником з національної безпеки. Я довго і багато працював з Робертом. Він відмінно впорається з роботою!”, — написав він.

Попередній радник з нацбезпеки Джон Болтон був звільнений Трампом 10 вересня (сам Болтон стверджував, що пішов за власною ініціативою). Болтон був прихильником жорсткої лінії у відносинах з Росією, Іраном, КНДР і Венесуелою.

Також варто зазначити, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає кандидатури більше п’яти осіб на пост нового помічника з національної безпеки замість відправленого у відставку Джона Болтона.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

