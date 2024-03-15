Тайвань планирует создать собственный спутниковый интернет, чтобы уменьшить зависимость от Starlink

Правительство Тайваня планирует создать новый спутниковый интернет-сервис, чтобы иметь альтернативу Starlink. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Издание пишет, что тайваньские чиновники работают над тем, чтобы коммуникационная инфраструктура острова была способна выдержать кризис на фоне угроз Китая и регулярных кибератак, которым подвергается Тайвань уже сейчас.

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Однако, инфраструктура Тайваня является уязвимой, что продемонстрировал прошлогодний разрыв кабелей, которые обеспечивают интернетом отдаленные острова Мацу. А война в Украине усилила ощущение уязвимости, поскольку большая часть телекоммуникационной системы была выведена из строя российским вооружением и кибератаками, украинские военные стали зависеть от системы, контролируемой Илоном Маском. Власти Тайваня решили, что лучше всего было бы построить спутниковую сеть, которую они могли бы контролировать.

Украинско-российская война заставила нас глубоко задуматься. Даже если стоимость создания альтернативной системы связи высока, то в особом сценарии ценность собственной спутниковой связи безгранична - сказал Ляо Чжун-Хуан, директор государственного Научно-исследовательского института промышленных технологий, финансируемого правительством.

Но создание сети спутников, которые будут производиться, запускаться и управляться с Тайваня, потребует миллиардов долларов и лет исследований и испытаний.

Правительство Тайваня заявило, что хочет отправить свой первый спутник связи на орбиту к 2026 году, а второй - в течение двух лет, одновременно разрабатывая еще четыре тестовых спутника. Президент Цай Инвэнь пообещал выделить 1,3 миллиарда долларов на космическую программу Тайваня, чтобы лучшие результаты этих испытаний превратить в спутниковую интернет-сеть, которая будет полностью сделана и контролируема из Тайваня.

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Пока сеть разрабатывается, правительство Тайваня заключило соглашения о доступе к существующим спутниковым сетям. Оно заявило, что планирует развернуть 700 терминалов, способных принимать спутниковые сигналы. В августе оно стало партнером люксембургской компании SES, а в ноябре Chunghwa Telecom объявила о партнерстве с Eutelsat OneWeb. Эти партнерства могут обеспечить несколько уровней резервного копирования даже после того, как Тайвань запустит свою собственную сеть.

Добавим

Тайбэй изучает пути приобретения технологии спутникового интернета с 2018 года, в том числе в переговорах со SpaceX. Но Маск не согласился на требование, чтобы любая иностранная компания, вовлеченная в коммуникационную инфраструктуру, была совместным предприятием с местным партнером, который будет владеть мажоритарным пакетом акций.

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