США обеспокоены ударами Турции по позициям курдов в Сирии

"“Одностороннее нанесение ударов на северо-западе Сирии любой стороной, особенно в условиях, когда в районе могут присутствовать американские военнослужащие, представляет повод для серьезного беспокойства с нашей стороны”, — сказал он.

В то же время заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента подчеркнул, что США поддерживают с властями Турции тесную координацию по ситуации в Сирии.

“Турция — наш союзник по НАТО и ключевой партнер по международной коалиции по борьбе с Исламским Государством, и мы полностью привержены обеспечению безопасности границы нашего союзника”, — добавил Палладино.

Ранее в среду телеканал Haber Turk сообщил о том, что вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям курдов из отрядов “Силы народной самообороны” (СНС) в Сирии. По его данным, обстрел был произведен из артиллерийских орудий из провинции Шанлыурфа по сирийскому региону Айн-эль-Араб к востоку от реки Евфрат. В результате ударов погибли четверо бойцов СНС, ранения получили еще шесть курдов.

28 октября турецкие военные нанесли артиллерийский удар по позициям курдских отрядов СНС, которые Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной в самой республике Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. По данным Анатолийского агентства, под обстрел попал район Зор Магар, который находится на восточном берегу реки Евфрат и представляет собой стратегически важную высоту, с которой просматривается граница с Турцией. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары очистить от всех террористических группировок территорию Сирии к востоку от Евфрата и предупредил, что армия республики “может войти на территорию Сирии без предупреждения.

Как ранее информировал УНН, Генеральный штаб Турции 20 января 2018 объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Многими аналитиками и официальным Дамаском операция воспринимается как интервенция турецких войск и так называемой “протурецкой Свободной Сирийской Армии” при поддержке исламистов в сирийский район Африн против позиций курдской партии “Демократический союз” в Сирии, её вооруженного крыла “Отряды народной самообороны” и “Отрядов женской самообороны”. Турция также заявляет, что воюет против Исламского Государства (ИГ), хотя независимых подтверждений этому нет. Самопровозглашенное курдское государственное образование в составе Сирии “Демократическая федерация Северной Сирии” претендует на Африн и его окрестности.

Условность и произвольность границ, сложившихся на Ближнем Востоке после распада Османской империи, ярко иллюстрирует “курдская проблема”: на начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности (по разным оценкам курдов насчитывается от 20 — до 40 млн человек). Проживая преимущественно на этнической территории под названием “Курдистан” (юго-восток Турции, север Ирака, запад Ирана, северо-восток Сирии), в рамках которой курды составляют абсолютное или относительное большинство, курдская элита питала надежду на ратификацию Севрского мирного соглашения (1920) между Турцией и Антантой, которая предусматривала создание независимого государства курдов. Однако этот договор так и не вступил в силу и был аннулирован после подписания Лозаннского договора (1923) — большая победа для нового турецкого государства Кемалистской революции и крупное поражение проекта независимого Курдистана. Несмотря на 3500-летнюю историю существования народа, курды так и не получили своего государства.

С тех пор проблема курдов, разделенных границами Турции, Ирака, Ирана и Сирии (турецкий Курдистан — самый большой по площади и количеству курдского населения, далее — по убывающей) стала одной из многих “пороховых бочек” Ближнего Востока, которая периодически “взрывается” кровавыми вооруженными конфликтами и противостояниями.