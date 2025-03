SpaceX очередной раз запустит в космос ракету с десятками спутников

Детали

Ракету Falcon 9 с 60 спутниками планируют запустить сегодня, 14 марта, в 12:01 по киевскому времени на мысе Канаверал.

Через 8,5 минуты после старта первая многоразовая ступень ракеты должна будет осуществить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике.

Напомним

Американская компания SpaceX 4 марта осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Компания Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутника Сич 2-1.

Справка

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.