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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42081 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60317 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107238 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143040 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194682 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193023 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278936 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157831 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

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SpaceX очередной раз запустит в космос ракету с десятками спутников

SpaceX очередной раз запустит в космос ракету с десятками спутников

Киев  •  УНН

 • 13357 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. SpaceX девятый раз запустит ракету Falcon 9 в космос. На орбиту планируется вывести 60 спутников Starlink, пишет УНН со ссылкой на Twitter-страницу компании.

Детали

Ракету Falcon 9 с 60 спутниками планируют запустить сегодня, 14 марта, в 12:01 по киевскому времени на мысе Канаверал.

Через 8,5 минуты после старта первая многоразовая ступень ракеты должна будет осуществить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике.

Напомним

Американская компания SpaceX 4 марта осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Компания Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутника Сич 2-1.

Справка

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.

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