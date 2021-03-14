SpaceX вчергове запустить у космос ракету з десятками супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. SpaceX вдев'яте запустить ракету Falcon 9 у космос. На орбіту планують вивести 60 супутників Starlink, пише УНН з посиланням на Twitter-сторінку компанії.
Деталі
Ракету Falcon 9 з 60 супутниками планують запустити сьогодні, 14 березня, о 12:01 за київським часом на мисі Канаверал.
Через 8,5 хвилини після старту перша багаторазова ступінь ракети повинна буде здійснити керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантиці.
Нагадаємо
Американська компанія SpaceX 4 березня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Компанія Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1.
Довідка
Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 млрд доларів.