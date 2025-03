SpaceX вчергове запустить у космос ракету з десятками супутників

Деталі

Ракету Falcon 9 з 60 супутниками планують запустити сьогодні, 14 березня, о 12:01 за київським часом на мисі Канаверал.

Через 8,5 хвилини після старту перша багаторазова ступінь ракети повинна буде здійснити керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантиці.

Нагадаємо

Американська компанія SpaceX 4 березня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Компанія Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1.

Довідка

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 млрд доларів.