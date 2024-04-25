Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны
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Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg
Советники по вопросам национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе, Катар, в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям Украины для урегулирования с россией.
Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи
Украина должна готовиться к возможным массированным атакам со стороны России, когда поступит оружие от международных партнеров, заявил спикер Военно-воздушных сил Илья Евлаш.
Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"
Папа Франциск призывает к прекращению войн, призывая страны искать мира путем переговоров и молясь за растерзанную войной Украину и Ближний Восток, сетуя на разрушительные последствия для украинских детей, которые "забыли, как улыбаться".
Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф
Заместитель министра иностранных дел рф угрожает, что если Польша развернет ядерные объекты, они станут военными целями для россии.
ВР планирует взяться за урегулирование народовластия
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит различные формы прямой демократии для жителей общин, включая общественные слушания, обсуждения, собрания, петиции и участие в формировании бюджета, а также обязательную отчетность местных депутатов и утверждение уставов общин.
Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области
Российский ракетный удар по Смеле, Черкасская область, повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома.
За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет
Житель Тернополя пытался незаконно переслать за границу окаменелые отпечатки доисторических существ возрастом 443 миллиона лет, которые были изъяты киевской таможней.
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости
В омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров. На тушении пожара работали 58 пожарных и 15 единиц техники.
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны
Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу
Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.