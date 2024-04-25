Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg

Советники по национальной безопасности и чиновники со всего мира собираются встретиться в Дохе в Катаре в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям Украины для урегулирования с россией, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет Bloomberg, передает УНН.

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"По словам людей, знакомых с ситуацией, советники по национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира собираются встретиться в Дохе в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям Украины для урегулирования с россией", - говорится в сообщении.

Указано, что встреча официальных лиц "Группы семи" и так называемого "Глобального Юга" является частью раунда переговоров, которые готовят почву для саммита высокого уровня, который Швейцария должна провести в июне. В некоторых из этих встреч приняли участие десятки других стран Персидского залива, "Группы двадцати" и БРИКС, организации, в которую входят Бразилия и Индия. Небольшое собрание состоялось в декабре прошлого года.

Список участников встречи в катарской столице еще не утвержден, сообщили люди, которые разговаривали на условиях анонимности. россия не была приглашена, и пока неясно, примет ли участие Китай, говорят люди.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин оказывает на москву.

Украина, как указано, хочет, чтобы принципы украинского мирного плана были широко согласованы на июньском саммите в Швейцарии как предварительный шаг к любым потенциальным переговорам с участием россии. Китай рассматривается как ключевой участник, который придает вес любому соглашению, поэтому вопрос о том, появится ли кто-то из Пекина на этой встрече, решающий, пишет издание.

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