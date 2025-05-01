Соглашение о недрах между США и Украиной больше похоже на договор о репарациях после Первой мировой войны - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа наконец заключила соглашение с Украиной, которое предоставляет США привилегированный доступ к природным ресурсам страны, в частности алюминию, графиту, нефти и природному газу. Это соглашение напоминает договор, заключенный США с Германией после Первой мировой войны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, это соглашение является символическим для трансакционного стиля внешней политики президента Трампа, который угрожал прекратить военную поддержку Киеву, если его украинский коллега Владимир Зеленский не позволит США получить выгоду от неиспользованных минеральных богатств и энергетических запасов Украины.

Согласно условиям соглашения, подписанного 30 апреля, США будут иметь первоочередное право на прибыль, которая будет перечисляться в специальный инвестиционный фонд. Часть прибыли пойдет на возмещение расходов США на будущую военную помощь Украине.

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Издание напоминает, что Трамп неоднократно утверждал, что США предоставили Украине слишком много помощи. Он также неоднократно заявлял, что американцы сделали гораздо больший вклад, чем европейские страны.

Стремясь возместить расходы на американскую помощь, Трамп сначала выдвинул огромные требования к истощенной войной стране, требуя эквивалент 500 миллиардов долларов за редкоземельные земли. Эти материалы, которые играют ключевую роль в оборонной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.

Украина представила окончательное соглашение как равноправное партнерство, заявив, что инвестиционный фонд будет структурирован на основе 50 на 50 и будет управляться совместно Украиной и США. Государственные активы, включая нефтяную компанию "Укрнафта" и производителя атомной энергии "Энергоатом", останутся в государственной собственности Украины.

Фонд будет получать половину доходов от новых лицензий на добычу критически важных материалов, нефти и газа. Это гарантирует, что Вашингтон получит выгоду только от новых проектов, а не от существующих. Значительные инвестиции, вероятно, потребуются в шахты и любые перерабатывающие мощности.

Что говорит история

По мнению аналитиков Bloomberg, соглашение знаменует собой резкий отход от традиционного подхода США к оказанию помощи союзникам, пострадавшим от конфликта. Оно меньше похоже на американскую инициативу по финансированию экономического восстановления Западной Европы после Второй мировой войны, которая получила название "План Маршалла". Соглашение о недрах больше напоминает Версальский мирный договор, соглашение после Первой мировой войны, которое требовало репараций от Германии-агрессора. Исключением стало лишь то, что в этом случае платежи будут поступать от страны, которая подверглась вторжению, то есть Украины.

Согласно исследованию, проведенному украинским правительством, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций, деньги будут поступать из страны, которая уже была экономически опустошена вторжением и нуждается примерно в 524 миллиардах долларов на реконструкцию и восстановление в течение следующего десятилетия.

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В свою очередь, созданный после Второй мировой войны план Маршалла был стратегической инвестицией США, чтобы помочь восстановить европейские страны как стабильных партнеров, сдержать распространение коммунизма и расширить рынок для американских товаров. Но соглашение с Украиной является более откровенно трансакционным, а доступ к ее природным ресурсам служит услугой за привлечение и поддержку США. Трамп заявил, что пакт позволит США "вернуть наши деньги, и мы получим много денег в будущем".

Дополнение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подписанное между Киевом и Вашингтоном соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом в прекращении войны россии против Украины.