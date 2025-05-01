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Угода про надра між США та Україною більше схожа на договір про репарації після Першої світової війни - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Адміністрація Трампа уклала угоду з Україною, що надає США привілейований доступ до її природних ресурсів, зокрема алюмінію, нафти і газу. Угода передбачає інвестиційний фонд, з якого фінансуватиметься військова допомога.

Угода про надра між США та Україною більше схожа на договір про репарації після Першої світової війни - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа нарешті уклала угоду з Україною, яка надає США привілейований доступ до природних ресурсів країни, зокрема алюмінію, графіту, нафти та природного газу. Ця угода нагадує договір, укладений США з Німеччиною після Першої світової війни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Видання зауважує, ця угода є символічною для трансакційного стилю зовнішньої політики президента Трампа, який погрожував припинити військову підтримку Києву, якщо його український колега Володимир Зеленський не дозволить США отримати вигоду від невикористаних мінеральних багатств та енергетичних запасів України.

Згідно з умовами угоди, підписаної 30 квітня, США матимуть першочергове право на прибуток, що перераховуватиметься до спеціального інвестиційного фонду. Частина прибутку піде на відшкодування витрат США на майбутню військову допомогу Україні.

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Видання нагадує, що Трамп неодноразово стверджував, що США надали Україні занадто багато допомоги. Він також неодноразово заявляв, що американці зробили набагато більший внесок, ніж європейські країни.

Прагнучи відшкодувати витрати на американську допомогу, Трамп спочатку висунув величезні вимоги до виснаженої війною країни, вимагаючи еквівалент 500 мільярдів доларів за рідкісні землі. Ці матеріали, які відіграють ключову роль в оборонній та інших високотехнологічних галузях промисловості.

Україна представила остаточну угоду як рівноправне партнерство, заявивши, що інвестиційний фонд буде структурований на основі 50 на 50 і керуватиметься спільно Україною та США. Державні активи, включаючи нафтову компанію "Укрнафта" та виробника атомної енергії "Енергоатом", залишаться у державній власності України.

Фонд отримуватиме половину доходів від нових ліцензій на видобуток критично важливих матеріалів, нафти і газу. Це гарантує, що Вашингтон отримає вигоду лише від нових проектів, а не від існуючих. Значні інвестиції, ймовірно, будуть потрібні в шахти і будь-які переробні потужності.

Що говорить історія

На думку аналітиків Bloomberg, угода знаменує собою різкий відхід від традиційного підходу США до надання допомоги союзникам, які постраждали від конфлікту. Вона менше схожа на американську ініціативу з фінансування економічної відбудови Західної Європи після Другої світової війни, яка отримала назву "План Маршала". Угода про надра більше нагадує Версальський мирний договір, угоду після Першої світової війни, яка вимагала репарацій від Німеччини-агресора. Винятком стало лише те, що в цьому випадку платежі надходитимуть від країни, яка зазнала вторгнення, тобто України.

Згідно з дослідженням, проведеним українським урядом, Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй, гроші надходитимуть з країни, яка вже була економічно спустошена вторгненням і потребує приблизно 524 мільярди доларів на реконструкцію та відновлення протягом наступного десятиліття.

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У свою чергу, створений після Другої світової війни план Маршалла був стратегічною інвестицією США, щоб допомогти відновити європейські країни як стабільних партнерів, стримати поширення комунізму та розширити ринок для американських товарів. Але угода з Україною є більш відверто трансакційною, а доступ до її природних ресурсів слугує послугою за залучення та підтримку США. Трамп заявив, що пакт дозволить США "повернути наші гроші, і ми отримаємо багато грошей у майбутньому".

Доповнення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що підписана між Києвом та Вашингтоном угода про створення Інвестиційного фонду відбудови є кроком у припиненні війни росії проти України.

Завдяки лідерству президента Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію - важливу віху в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни 

- зазначив Рубіо.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Марко Рубіо
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