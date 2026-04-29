Ядерный арсенал КНДР приближается к критической черте и сможет преодолеть систему обороны США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Пхеньян производит до 20 ядерных боеголовок в год для преодоления защиты США. К 2035 году арсенал КНДР может достичь уровня Франции.

Ядерный арсенал КНДР приближается к критической черте и сможет преодолеть систему обороны США - Bloomberg

Ядерный арсенал Северной Кореи приближается к критической черте. Он становится достаточно мощным, чтобы преодолеть наземные системы противоракетной обороны США, на разработку которых на протяжении последних 30 лет были потрачены миллиарды долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В конце января 2026 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Северная Корея может производить достаточно материала оружейного класса для изготовления до 20 ядерных боеголовок в год. Если этот темп сохранится, то к 2035 году арсенал КНДР достигнет уровня Франции, говорится в публикации.

В то же время, по оценкам аналитиков, на данный момент Северная Корея располагает около 50 ядерными боеголовками.

Пока Дональд Трамп ведет войну на Ближнем Востоке, чтобы не дать иранскому режиму получить ядерное оружие, данные показывают, что попытки США сдержать программу Ким Чен Ына провалились. Превращение Северной Кореи из "государства-изгоя" в полноправного члена клуба ядерных держав означает, что она может не только угрожать ядерной войной, но и вести ее 

- сообщает Bloomberg.

Американская наземная система перехвата на среднем участке траектории (GMD - Ground-based Midcourse Defense) насчитывает 44 ракеты-перехватчика, которые размещены на Аляске и в Калифорнии. Также она может иметь в своем составе еще 20 ракет на Аляске.

Запуск как минимум двух перехватчиков на перехват приближающейся цели означает, что ракет не хватит для отражения атаки из двух десятков межконтинентальных баллистических ракет

- говорится в публикации.

Напомним

Министерство обороны Украины обнаружило компоненты гражданского назначения ведущих брендов в ракетах КНДР, которые использует россия. Эти компоненты Пхеньян закупает в обход санкций.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира