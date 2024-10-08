Словакия передала Украине боеприпасы на 4,5 млн евро от граждан

ukenru
Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  28649 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  54727 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  63419 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  104455 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  113816 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  120363 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  142110 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  117825 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  107236 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
7 октября 2024, 09:54  •  103360 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей - ПС

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей - ПС

  •  62502 просмотра
Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

  •  85990 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

  •  83484 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  97528 просмотра
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

  •  73566 просмотра
публикации
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  104455 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  113633 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  142110 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  118534 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

7 октября 2024, 09:08  •  127949 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  97528 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  138634 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  110080 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  107841 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  112401 просмотра
Актуальное
Словакия передала Украине боеприпасы на 4,5 млн евро от граждан

Словакия передала Украине боеприпасы на 4,5 млн евро от граждан

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:30  •  3417 просмотра

Read in English

Словаки собрали 4,5 млн евро за три недели на артиллерийские боеприпасы для Украины. Передано 122 тонны боеприпасов, еще 500 тыс. евро планируют потратить на снаряды для гранатометов.

В Украину прибыла партия боеприпасов, на которую граждане Словакии пожертвовали более 4 млн евро. Об этом УНН пишет со ссылкой на словацкий портал Noviny.

Детали

Словакия передала Украине партию артиллерийских боеприпасов, на которые собрали средства словацкие граждане. Сбор денег для Украины стал самым успешным в истории страны - более 70 тыс. словаков собрали 4,5 млн евро за три недели.

Украина рассчитывает начать совместное производство инженерной техники со Словакией7 октября 2024, 13:28 • 14276 просмотров

На собранные средства словаки закупили артиллерийские боеприпасы в рамках чешской инициативы по закупке снарядов. С начала года, после заявления правительства Словакии о присоединении к чешской инициативе, деньги на закупку боеприпасов собирали словацкие благотворительные организации, а их закупка длилась до пяти месяцев.

«Мы можем сказать, что это 135 поддонов, 122 тонны боеприпасов, и их вывезли шесть грузовиков», - сообщил инициатор сбора боеприпасов для Украины Федор Блащак.

По его словам, словаки пожертвовали на душу населения больше, чем Канада, Исландия и Словения. Из собранных средств остались еще 500 тыс. евро, которые благотворители вложат в контракт на закупку снарядов для гранатометов. По словам Федора Блащака, гранаты должны поставить до конца 2024 года.

Добавим

К чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились 15 стран, которые обязались поставить в Украину до конца 2024 года 500 тыс. 155-мм снарядов. Первая партия боеприпасов в рамках инициативы прибыла недавно - Украина получила 50 тыс. боеприпасов стандарта НАТО.

Украинская и чешская компании договорились о совместном производстве артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра4 октября 2024, 06:04 • 12479 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
islandiiaИсландия
kanadaКанада
sloveniiaСловения
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина