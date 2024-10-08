Словакия передала Украине боеприпасы на 4,5 млн евро от граждан

В Украину прибыла партия боеприпасов, на которую граждане Словакии пожертвовали более 4 млн евро. Об этом УНН пишет со ссылкой на словацкий портал Noviny.

Детали

Словакия передала Украине партию артиллерийских боеприпасов, на которые собрали средства словацкие граждане. Сбор денег для Украины стал самым успешным в истории страны - более 70 тыс. словаков собрали 4,5 млн евро за три недели.

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На собранные средства словаки закупили артиллерийские боеприпасы в рамках чешской инициативы по закупке снарядов. С начала года, после заявления правительства Словакии о присоединении к чешской инициативе, деньги на закупку боеприпасов собирали словацкие благотворительные организации, а их закупка длилась до пяти месяцев.

«Мы можем сказать, что это 135 поддонов, 122 тонны боеприпасов, и их вывезли шесть грузовиков», - сообщил инициатор сбора боеприпасов для Украины Федор Блащак.

По его словам, словаки пожертвовали на душу населения больше, чем Канада, Исландия и Словения. Из собранных средств остались еще 500 тыс. евро, которые благотворители вложат в контракт на закупку снарядов для гранатометов. По словам Федора Блащака, гранаты должны поставить до конца 2024 года.

Добавим

К чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились 15 стран, которые обязались поставить в Украину до конца 2024 года 500 тыс. 155-мм снарядов. Первая партия боеприпасов в рамках инициативы прибыла недавно - Украина получила 50 тыс. боеприпасов стандарта НАТО.

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