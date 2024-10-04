Украинская и чешская компании договорились о совместном производстве артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра

Чехословацкая группа (CSG) будет сотрудничать с украинским производителем оружия «Украинская бронетехника» над производством артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров в Украине. Об этом договорились 2 октября во время Международного форума оборонной промышленности (DFNC2) в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу CSG.

Детали

Как сообщается, производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в рамках сотрудничества между компаниями начнется в следующем году.

Согласно договору, CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов непосредственно в Украине.

В 2025 году в рамках сотрудничества между CSG и «Украинской бронетехникой» будет произведено 100 тысяч единиц боеприпасов, а в 2026 году годовой объем производства превысит 300 тысяч единиц.

Производство боеприпасов будет происходить в Чехии и Украине с целью увеличения и ускорения производства для украинской армии и снижения цены на артиллерийские снаряды. Производство будет охватывать несколько типов боеприпасов крупного калибра.

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