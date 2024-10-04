Українська та чеська компанії домовились про спільне виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру
Київ • УНН
Чехословацька група CSG співпрацюватиме з "Українською бронетехнікою" над виробництвом 155-мм артилерійських боєприпасів в Україні. Виробництво розпочнеться наступного року, досягнувши 300 тисяч одиниць у 2026 році.
Чехословацька група (CSG) співпрацюватиме з українським виробником зброї "Українська бронетехніка" над виробництвом артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні. Про це домовились 2 жовтня під час Міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC2) в Києві, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу CSG.
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Як повідомляється, виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів в рамках співпраці між компаніями розпочнеться наступного року.
Згідно з угодою, CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні.
У 2025 році в рамках співпраці між CSG та "Українською бронетехнікою" буде вироблено 100 тисяч одиниць боєприпасів, а у 2026 році річний обсяг виробництва перевищить 300 тисяч одиниць.
Виробництво боєприпасів відбуватиметься в Чехії та Україні з метою збільшення та прискорення виробництва для української армії та зниження ціни на артилерійські снаряди. Виробництво охоплюватиме кілька типів боєприпасів великого калібру.
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