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Словаччина передала Україні боєприпаси на 4,5 млн євро від громадян

Словаччина передала Україні боєприпаси на 4,5 млн євро від громадян

Київ • УНН

 • 10906 перегляди

Словаки зібрали 4,5 млн євро за три тижні на артилерійські боєприпаси для України. Передано 122 тонни боєприпасів, ще 500 тис. євро планують витратити на снаряди для гранатометів.

В Україну прибула партія боєприпасів, на яку громадяни Словаччини пожертвували понад 4 млн євро. Про це УНН пише з посиланням на словацький портал Noviny.

Деталі

Словаччина передала Україні партію артилерійських боєприпасів, на які зібрали кошти словацькі громадяни. Збір грошей для України став найуспішнішим в історії країни – понад 70 тис. словаків зібрали 4,5 млн євро за три тижні.

Україна розраховує започаткувати спільне виробництво інженерної техніки зі Словаччиною07.10.24, 16:28 • 15887 переглядiв

На зібрані кошти словаки закупили артилерійські боєприпаси в межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів. З початку року, після заяви уряду Словаччини про приєднання до чеської ініціативи, гроші на закупівлю боєприпасів збирали словацькі благодійні організації, а їхня закупівля тривала до п’яти місяців.

"Ми можемо сказати, що це 135 піддонів, 122 тонни боєприпасів, і їх вивезли шість вантажівок", – повідомив ініціатор збору боєприпасів для України Федір Блащак.

За його словами, словаки пожертвували на душу населення більше, ніж Канада, Ісландія та Словенія. Із зібраних коштів залишилися ще 500 тис. євро, які благодійники вкладуть у контракт на закупівлі снарядів для гранатометів. За словами Федора Блащака, гранати мають поставити до кінця 2024 року.

Додамо

До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилися 15 країн, які зобов’язалися поставити до України до кінця 2024 року 500 тис. 155-мм снарядів. Перша партія боєприпасів в межах ініціативи прибула нещодавно – Україна отримала 50 тис. боєприпасів стандарту НАТО.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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