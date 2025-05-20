Симион оспаривает результаты выборов президента Румынии в КС из-за "внешнего вмешательства": Дуров согласился свидетельствовать

Лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион, потерпевший поражение на выборах президента Румынии, обратился в Конституционный суд страны с требованием отменить их результаты. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По его словам, он принял соответствующее решение из-за "внешнего вмешательства государственных и негосударственных субъектов" в избирательный процесс.

В этот раз доказано доказательствами! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства - написал Симион.

Тем временем основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов дать показания относительно вероятного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии.

"Я готов приехать и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии", - написал Дуров в ответ на пост Симиона.

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Контекст

Ранее Дуров утверждал, что правительство одной из стран Европы, намекая на Францию, просило заблокировать "консервативные" каналы перед выборами в Румынии.

Ультраправый пророссийский политик Джордже Симион проиграл на выборах президента Румынии проевропейскому кандидату Никушору Дану.

Сначала Симион объявил о своей победе на выборах и призвал сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против официальных результатов голосования.

Правда, позже политик признал победу Дана. Он поблагодарил своих сторонников, призвав их продолжать борьбу.

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