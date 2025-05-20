Сіміон оскаржує результати виборів президента Румунії у КС через "зовнішнє втручання": Дуров погодився свідчити

Лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який зазнав поразки на виборах президента Румунії, звернувся до Конституційного суду країни з вимогою скасувати їхні результати. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

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За його словами, він ухвалив відповідне рішення через "зовнішнє втручання державних та недержавних суб'єктів" у виборчий процес.

Цього разу доведено доказами! Ні Франція, ні Молдова, ні хтось інший не має права втручатися у вибори іншої держави - написав Сіміон.

Тим часом засновник Telegram Павло Дуров заявив, що готовий дати свідчення щодо імовірного зовнішнього втручання у вибори президента Румунії.

"Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії", - написав Дуров у відповідь на пост Сіміона.

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Контекст

Раніше Дуров стверджував, що уряд однієї з країн Європи, натякаючи на Францію, просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії.

Ультраправий проросійський політик Джордже Сіміон програв на виборах президента Румунії проєвропейському кандидату Нікушору Дану.

Спочатку Сіміон оголосив про свою перемогу на виборах і закликав прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти офіційних результатів голосування.

Щоправда, пізніше політик визнав перемогу Дана. Він подякував своїм прихильникам, закликавши їх продовжувати боротьбу.

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