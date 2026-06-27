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Силы ПВО обезвредили 113 из 129 вражеских ударных БПЛА

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными БПЛА. Силы обороны обезвредили 113 дронов, зафиксированы попадания на семи локациях.

Силы ПВО обезвредили 113 из 129 вражеских ударных БПЛА

Враг ночью 27 июня атаковал Украину 129 ударными БПЛА с семи направлений. Силы ПВО обезвредили 113 беспилотников. Зафиксированы попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 27 июня (с 18:00 26 июня) противник атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности

- отметили в Воздушных силах.

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Ольга Розгон

Война в Украине