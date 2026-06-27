Силы ПВО обезвредили 113 из 129 вражеских ударных БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными БПЛА. Силы обороны обезвредили 113 дронов, зафиксированы попадания на семи локациях.
Враг ночью 27 июня атаковал Украину 129 ударными БПЛА с семи направлений. Силы ПВО обезвредили 113 беспилотников. Зафиксированы попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
В ночь на 27 июня (с 18:00 26 июня) противник атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности
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