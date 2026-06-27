На фронте произошло 256 боестолкновений, наибольшая активность врага на Покровском и Славянском направлениях - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 256 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском и Славянском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением шести ракет и 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 9716 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

Вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Толстодубово и Лужки.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, два пункта управления и три пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением двух управляемых авиабомб и совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили одиннадцать атак противника. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Старицы, а также в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в сторону Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты четырнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и Озерное и в сторону Ямполя, Новомихайловки, Новоселовки, Новоегоровки и Шийковки.

На Славянском направлении противник совершил 29 штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закитное и Каленики, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении населенных пунктов Малиновка и Николаевка.

В районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка и Плещеевка на Константиновском направлении враг совершил восемнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 31 атаку. Враг проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также в направлении Торецкого, Затишка, Дорожного, Матяшевого, Васильевки, Гришиного, Новопавловки, Софиевки, Вильного, Нового Донбасса, Удачного и Новониколаевки.

На Александровском направлении оккупанты совершили две атаки в сторону населенных пунктов Вербовое и Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Доброполья, Гуляйпольского и Святопетровки, а также в сторону Староукраинки, Воздвижевки, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Степового и Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска потеряли за сутки 1350 солдат и почти 2000 БПЛА - Генштаб