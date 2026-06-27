российские войска потеряли за сутки 1350 солдат и почти 2000 БПЛА - Генштаб

За сутки 26 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1350 солдат и 1951 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1399720 (+1350) человек ликвидировано

танков ‒ 12060 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 24835 (+12)

артиллерийских систем ‒ 44857 (+58)

РСЗО ‒ 1889 (+3)

средства ПВО ‒ 1447 (0)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 375611 (+1951)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1740 (+11)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 112634 (+488)

специальная техника ‒ 4353 (+5)

крылатые ракеты ‒ 4790 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

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