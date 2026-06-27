российские войска потеряли за сутки 1350 солдат и почти 2000 БПЛА - Генштаб
Киев • УНН
За 26 июня общие потери россиян составили 1350 человек и 1951 беспилотник. С начала войны ликвидировано почти 1,4 млн военных.
За сутки 26 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1350 солдат и 1951 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1399720 (+1350) человек ликвидировано
- танков ‒ 12060 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24835 (+12)
- артиллерийских систем ‒ 44857 (+58)
- РСЗО ‒ 1889 (+3)
- средства ПВО ‒ 1447 (0)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 375611 (+1951)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1740 (+11)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 112634 (+488)
- специальная техника ‒ 4353 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 4790 (+3)
Данные уточняются.
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