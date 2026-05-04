Сибига обсудил с лидером белорусской оппозиции угрозы безопасности из-за влияния россии

$43.910.0551.600.14
ukenru
16:00 • 1940 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
Эксклюзив
15:36 • 2282 просмотра
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
Эксклюзив
14:11 • 6140 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
12:16 • 12749 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
12:14 • 15730 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Эксклюзив
4 мая, 10:10 • 16171 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
4 мая, 10:02 • 20377 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариямPhotoVideo
4 мая, 09:47 • 16238 просмотра
Украинские АЗС подняли цены на топливо
4 мая, 08:46 • 15646 просмотра
Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны
4 мая, 07:28 • 16470 просмотра
В Европе видят угрозу проверки НАТО со стороны рф в ближайшие два года правления Трампа - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
20%
748мм
Популярные новости
Зеленский обсудит в Ереване путь в ЕС и график выплат 90 млрд евро4 мая, 06:59 • 22100 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto10:41 • 18302 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова11:16 • 16507 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto11:28 • 15420 просмотра
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo12:14 • 7518 просмотра
публикации
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению16:00 • 1950 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto11:28 • 15785 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова11:16 • 16873 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto10:41 • 18682 просмотра
Почему появляются отеки лица и как вернуть свежий вид без лишних усилий4 мая, 06:00 • 33690 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Одесса
Ереван
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo12:14 • 8098 просмотра
В Apple не исключили продолжение киноленты "F1 Фильм"2 мая, 20:30 • 27977 просмотра
Принцесса Шарлотта празднует 11 лет - опубликован новый портретPhotoVideo2 мая, 19:31 • 27055 просмотра
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 35403 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 37357 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление

Сибига обсудил с лидером белорусской оппозиции угрозы безопасности из-за влияния россии

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Глава МИД Сибига обсудил с Тихановской использование беларуси для агрессии рф. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии для безопасности в регионе.

Сибига обсудил с лидером белорусской оппозиции угрозы безопасности из-за влияния россии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Мы обсудили развитие ситуации в Беларуси и растущие угрозы безопасности, вызванные Россией из-за использования белорусской территории. Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии не только против нашего государства, но и против Европы в целом

-  отмечает Сибига.

Сибига подчеркивает, важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима лукашенко, который несет полную ответственность за содействие агрессии.

"Мы продолжим взаимодействие с демократическими белорусскими силами, чтобы обеспечить региональную безопасность, стабильность и будущее, в котором Беларусь будет способствовать миру, а не войне".

Белорусский народ обязательно будет свободен от этого агрессивного авторитарного режима. И независимая и свободная Беларусь займет свое надлежащее место в европейском демократическом сообществе

- добавляет Сибига.

Из беларуси в Украину залетала воздушная сфера, усиливающая сигнал для российских дронов - ГПСУ 03.05.26, 16:01 • 5296 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Беларусь
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина