Сибига обсудил с лидером белорусской оппозиции угрозы безопасности из-за влияния россии
Киев • УНН
Глава МИД Сибига обсудил с Тихановской использование беларуси для агрессии рф. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии для безопасности в регионе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.
Мы обсудили развитие ситуации в Беларуси и растущие угрозы безопасности, вызванные Россией из-за использования белорусской территории. Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии не только против нашего государства, но и против Европы в целом
Сибига подчеркивает, важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима лукашенко, который несет полную ответственность за содействие агрессии.
"Мы продолжим взаимодействие с демократическими белорусскими силами, чтобы обеспечить региональную безопасность, стабильность и будущее, в котором Беларусь будет способствовать миру, а не войне".
Белорусский народ обязательно будет свободен от этого агрессивного авторитарного режима. И независимая и свободная Беларусь займет свое надлежащее место в европейском демократическом сообществе
