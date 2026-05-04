Сибига обсудил с лидером белорусской оппозиции угрозы безопасности из-за влияния россии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Мы обсудили развитие ситуации в Беларуси и растущие угрозы безопасности, вызванные Россией из-за использования белорусской территории. Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии не только против нашего государства, но и против Европы в целом