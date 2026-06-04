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Швейцарские фонды с активами более $270 млрд планируют отказаться от облигаций нефтяных гигантов

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

Инвесторы Швейцарии прекращают покупку облигаций нефтяных гигантов из-за экологических норм. Это касается активов на сумму более 270 миллиардов долларов.

Швейцарские фонды с активами более $270 млрд планируют отказаться от облигаций нефтяных гигантов

Швейцарские институциональные инвесторы, управляющие активами на сумму более 270 миллиардов долларов, намерены постепенно отказаться от облигаций ряда крупнейших нефтяных компаний мира. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение принято по рекомендации Швейцарской ассоциации ответственных инвестиций (SVVK-ASIR), объединяющей пенсионные фонды и страховые компании. Ассоциация рекомендовала своим членам после погашения действующих активов больше не инвестировать в долговые бумаги Chevron, Exxon Mobil, Marathon Petroleum, PBF Energy, Phillips 66, Valero Energy и Saudi Aramco.

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В SVVK-ASIR объясняют такой шаг тем, что указанные компании продолжают или наращивают добычу нефти и газа. В частности, Saudi Aramco считается крупнейшим корпоративным источником выбросов углерода в мире. На этом фоне часть инвесторов ужесточает экологические критерии формирования своих портфелей.

Среди организаций, которые уже подтвердили готовность выполнить рекомендацию, — Швейцарский федеральный пенсионный фонд Publica, а также ряд других крупных пенсионных и страховых фондов страны. Крупнейший пенсионный фонд Швейцарии BVK заявил, что традиционно придерживается рекомендаций ассоциации. В целом SVVK-ASIR представляет участников с совокупными активами около 360 миллиардов швейцарских франков.

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Степан Гафтко

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