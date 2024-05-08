"Сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось" - Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке и преступления нацистов совершаются уже под российским флагом. По словам Президента, остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир, передает УНН.

80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которому - русский фашизм. Сокращенно - рф - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что все на Земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом. Когда человечество объединяется, противодействует Гитлеру, а не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию.

Президент подчеркнул, что перечень государств, которые не могут чувствовать себя в безопасности, россия официально утвердила под названием "Список недружественных государств". Он почти полностью совпадает со списком государств антигитлеровской коалиции.

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По словам Зеленского, те, кто победил нацизм, - враги для современной россии. Страны Европейского Союза, Великобритания, США, Канада и вообще почти полсотни государств. "Свободные, демократические и независимые, что в современной кремлевской идеологии значит опасные. А значит - мишени", - указал Президент.

Мир не видел угрозы, мир проспал возрождение нацизма - в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, испытывают дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, блокада портов, похищение и вывоз зерна, пытки, казни, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой россия вернула в заголовки мировых СМИ. Страшное прошлое россия вернула в ленту ежедневных новостей. Доказывая с каждым новым преступлением - нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в россии" - подчеркнул глава государства.

По его словам, остановить это, как и в 1945-м, способен "только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию. Не словами, а действиями способен остановить нацистов москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным".

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