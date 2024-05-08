Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

Сегодня в Украине впервые восьмого мая отмечают День примирения и победы над нацизмом, пишет УНН.

Событие было основано законом, который Верховная Рада приняла 29 мая прошлого года, и окончательно пришло на смену рудименту советской эпохи - Дню победы, который отмечался 9 мая.

Почему именно восьмое мая

После завершения Второй мировой войны весь цивилизованный мир праздновал победу над нацизмом именно восьмого мая.

Седьмого мая 1945 года во французском городе Реймс был подписан Акт о полной капитуляции войск нацистской Германии. 8 мая он был ратифицирован в Берлине. Однако в СССР возмутились, что ведущую роль в подписании Акта сыграли западные союзники. Поэтому поздно вечером в пригороде Берлина подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но по московскому времени это произошло уже 9 мая. Поэтому, в отличие от других стран мира, 9 мая было днем победы над Германией во Второй мировой войне исключительно в странах бывшего советского союза.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своим решением провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. В резолюции предлагается на территориях государств-членов ООН чтить в эти дни память всех жертв Второй мировой войны.

В Украине количество сторонников праздновать День победы 9 мая ощутимо начало уменьшаться после 2014 года, когда россия начала гибридную войну, и особенно после начала полномасштабной российской агрессии. Согласно различным социологическим опросам, количество сторонников 9 мая сейчас колеблется в пределах 10%.

Жертвы и потери Украины во Второй мировой войне

Украинский народ заплатил дорогую цену за победу над гитлеровской Германией.

Уже много лет ученые расходятся в вопросе потерь Украины во Второй мировой войне. Если попытаться суммировать все озвученные данные, то получится, человеческие потери составляют около 9 миллионов человек. Из них:

- более 5 миллионов гражданских;

- 3-4 миллиона военнослужащих.

За время войны в ряды советской армии было мобилизовано около 7 миллионов украинцев. Половина из тех, кто вернулись с фронта были инвалидами.

В Украине было полностью разрушено около 700 городов и 28 тысяч сел. Общие убытки Украины по итогам Второй мировой войны оцениваются в 45% от убытков советского союза.

Около 250 тысяч этнических украинцев во время Второй мировой войны воевали в рядах вооруженных Польши, США, Канады и Франции.

Более 100 тысяч украинцев боролись за независимость в рядах Украинской повстанческой армии.