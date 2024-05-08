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В Киеве работает ППО
В Запорожье раздаются взрывы
На Киевщине работают силы ПВО
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Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне
Украина отмечает День примирения и победы над нацизмом 8 мая, вместо советского Дня победы 9 мая, чтобы почтить 9 миллионов украинцев, погибших во Второй мировой войне, в том числе 5 миллионов гражданских и 3-4 миллиона военнослужащих.
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Винницкой областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания авианалета.
На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры
В Полтавском районе вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, что вызвало пожар, но обошлось без жертв.
В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры
В Броварском районе Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают спасатели, сообщил городской голова Броваров.
Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая
Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Красного креста и Красного полумесяца Событие было основано в 1948 году в честь швейцарского общественного деятеля, гуманиста и волонтера Анри Дюнана, который начал создавать первые группы добровольцев, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им медицинскую помощь.
TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера
TikTok и ByteDance подали в суд на правительство США, чтобы заблокировать закон, который потенциально может запретить TikTok в стране, утверждая, что он нарушает Первую поправку к Конституции и несправедливо выделяет платформу.
На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО
Сообщалось о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в ответ были активированы системы противовоздушной обороны.
В Киеве работает ППО
После того, как в Киеве прогремел громкий взрыв, были активированы системы противовоздушной обороны, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях до полной ликвидации последствий взрыва.
В Запорожье раздаются взрывы
Серия взрывов произошла в Запорожье, Украина, на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и предупреждений о российских ракетных и беспилотных атаках по всей стране.
На Киевщине работают силы ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в Киевской области из-за масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, со звучанием сирен и предупреждениями о запусках российских ракет и сбитых беспилотниках.