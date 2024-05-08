Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні

Сьогодні в Україні вперше восьмого травня відзначають День примирення та перемоги над нацизмом, пише УНН.

Подія була започаткована законом, який Верховна Рада прийняла 29 травня минулого року, і остаточно прийшла на зміну рудименту радянської епохи – Дню перемоги, який відзначався 9 травня.

Чому саме восьме травня

Після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ святкував перемогу над нацизмом саме восьмого травня.

Сьомого травня 1945 року у французькому місті Реймс був підписаний Акт про повну капітуляцію військ нацистської Німеччини. 8 травня він був ратифікований у Берліні. Однак в срср обурилися, що провідну роль у підписанні Акту відіграли західні союзники. Тому пізно ввечері у передмісті Берліна підписали Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Але за московським часом це відбулося вже 9 травня. Тож, на відміну від інших країн світу, 9 травня було днем перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні виключно у країнах колишнього радянського союзу.

У листопаді 2004 року Генеральна Асамблея ООН своїм рішенням проголосила 8 та 9 травня Днями пам’яті та примирення. У резолюції пропонується на територіях держав-членів ООН шанувати у ці дні пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

В Україні кількість прихильників святкувати День перемоги 9 травня відчутно почала зменшуватися після 2014 року, коли росія розпочала гібридну війну, і особливо після початку повномасштабної російської агресії. Згідно різних соціологічних опитувань, кількість прихильників 9 травня нині коливається в межах 10%.

Жертви та втрати України у Другій світовій війні

Український народ заплатив дорогу ціну за перемогу над гітлерівською Німеччиною.

Вже багато років науковці розходяться у питанні втрат Україні у Другій світовій війні. Якщо спробувати підсумувати усі озвучені дані, то вийде, людські втрати складають близько 9 мільйонів осіб. З них:

– понад 5 мільйонів цивільних;

– 3-4 мільйони військовослужбовців.

За час війни до лав радянської армії було мобілізовано близько 7 мільйонів українців. Половина з тих, хто повернулися з фронту були інвалідами.

В Україні було повністю зруйновано близько 700 міст та 28 тисяч сіл. Загальні збитки України за підсумками Другої світової війни оцінюють у 45% від збитків радянського союзу.

Близько 250 тисяч етнічних українців під час Другої світової війни воювали у лавах збройних Польщі, США, Канади та Франції.

Понад 100 тисяч українців виборювали незалежність у лавах Української повстанської армії.