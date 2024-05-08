Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні

ukenru
16:38 • 21249 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 114948 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 105316 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 109775 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 107221 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 111522 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 106118 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128450 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141848 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143385 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.2 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 91508 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 101484 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 95326 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 91623 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 64512 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 115026 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 303066 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 396411 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 408623 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 321269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 43468 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 42253 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 77987 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 93019 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 101967 перегляди
Актуальне
Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 91448 перегляди

Україна відзначає День примирення та перемоги над нацизмом 8 травня, замість радянського Дня перемоги 9 травня, щоб вшанувати 9 мільйонів українців, які загинули у Другій світовій війні, в тому числі 5 мільйонів цивільних і 3-4 мільйони військовослужбовців.

Сьогодні в Україні вперше восьмого травня відзначають День примирення та перемоги над нацизмом, пише УНН.

Подія була започаткована законом, який Верховна Рада прийняла 29 травня минулого року, і остаточно прийшла на зміну рудименту радянської епохи – Дню перемоги, який відзначався 9 травня.

Чому саме восьме травня

Після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ святкував перемогу над нацизмом саме восьмого травня.

Сьомого травня 1945 року у французькому місті Реймс був підписаний Акт про повну капітуляцію військ нацистської Німеччини. 8 травня він був ратифікований у Берліні. Однак в срср обурилися, що провідну роль у підписанні Акту відіграли західні союзники. Тому пізно ввечері у передмісті Берліна підписали Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Але за московським часом це відбулося вже 9 травня. Тож, на відміну від інших країн світу, 9 травня було днем перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні виключно у країнах колишнього радянського союзу.

У листопаді 2004 року Генеральна Асамблея ООН своїм рішенням проголосила 8 та 9 травня Днями пам’яті та примирення. У резолюції пропонується на територіях держав-членів ООН шанувати у ці дні пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

В Україні кількість прихильників святкувати День перемоги 9 травня відчутно почала зменшуватися після 2014 року, коли росія розпочала гібридну війну, і особливо після початку повномасштабної російської агресії. Згідно різних соціологічних опитувань, кількість прихильників 9 травня нині коливається в межах 10%.

Жертви та втрати України у Другій світовій війні

Український народ заплатив дорогу ціну за перемогу над гітлерівською Німеччиною.

Вже багато років науковці розходяться у питанні втрат Україні у Другій світовій війні. Якщо спробувати підсумувати усі озвучені дані, то вийде, людські втрати складають близько 9 мільйонів осіб. З них:

– понад 5 мільйонів цивільних;

– 3-4 мільйони військовослужбовців.

За час війни до лав радянської армії було мобілізовано близько 7 мільйонів українців. Половина з тих, хто повернулися з фронту були інвалідами.

В Україні було повністю зруйновано близько 700 міст та 28 тисяч сіл. Загальні збитки України за підсумками Другої світової війни оцінюють у 45% від збитків радянського союзу.

Близько 250 тисяч етнічних українців під час Другої світової війни воювали у лавах збройних Польщі, США, Канади та Франції.

Понад 100 тисяч українців виборювали незалежність у лавах Української повстанської армії.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
verkhovna-radaВерховна Рада
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69