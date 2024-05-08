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"Сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося" - Зеленський у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

"Сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося" - Зеленський у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 31138 перегляди

У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент Зеленський заявив, що українці знову борються проти зла, відродженого під російським прапором, і лише об'єднаний вільний світ може зупинити це, як він це зробив у 1945 році.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив, що сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою і злочини нацистів скоюються вже під російським прапором. За словами Президента, зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ, передає УНН

80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – рф

- заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію.

Президент наголосив, що перелік держав, які не можуть почуватися в безпеці, росія офіційно затвердила під назвою "Список недружественных государств". Він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. 

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні08.05.24, 06:47 • 91448 переглядiв

За словами Зеленського, іі, хто переміг нацизм, – вороги для сучасної росії. Країни Європейського Союзу, Велика Британія, США, Канада й загалом майже пів сотні держав. "Вільні, демократичні й незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні. А отже – мішені", - вказав Президент.

Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову й дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення й вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в россии"

- наголосив голова держави. 

За його словами, зупинити це, як і в 1945-му, здатен "тільки об’єднаний вільний світ.  Об’єднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним".

Зеленський: рф запустила по Україні понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні08.05.24, 08:32 • 29387 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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