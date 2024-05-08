"Сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося" - Зеленський у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив, що сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою і злочини нацистів скоюються вже під російським прапором. За словами Президента, зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ, передає УНН.

80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – рф

Зеленський зауважив, що всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію.

Президент наголосив, що перелік держав, які не можуть почуватися в безпеці, росія офіційно затвердила під назвою "Список недружественных государств". Він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції.

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом: яку ціну заплатили українці за перемогу у Другій світовій війні

За словами Зеленського, іі, хто переміг нацизм, – вороги для сучасної росії. Країни Європейського Союзу, Велика Британія, США, Канада й загалом майже пів сотні держав. "Вільні, демократичні й незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні. А отже – мішені", - вказав Президент.

Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову й дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення й вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в россии"