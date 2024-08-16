Сегодня продолжатся переговоры о прекращении огня в Газе, количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч

В пятницу, 16 августа, в столице Катара, Дохе, должна состояться очередная встреча в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газы. В четверг медики Газы сообщили, что количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч человек после более чем 10 месяцев боев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Американский чиновник, информированный о ходе переговоров в Дохе, который отказался назвать свою фамилию, сказал агентству Reuters, что переговоры в четверг были «конструктивными».

«Это жизненно важная работа. Оставшиеся препятствия могут быть преодолены, и мы должны довести этот процесс до конца», - сказал журналистам в Белом доме официальный представитель США по национальной безопасности Джон Кирби.

Израиль тем временем продолжал наступление на Газу. Представители здравоохранения Газы сообщили, что по меньшей мере шестеро палестинцев были убиты в четверг вечером в результате израильского авиаудара по дому в Джабалии на севере сектора Газа.

Ранее израильские войска нанесли удары по целям в южных городах Рафах и Хан-Юнис.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в четверг в Telegram, член политбюро ХАМАС Хоссам Бадран сказал, что продолжающиеся операции Израиля являются препятствием для достижения прогресса по прекращению огня. Как отмечает агенство, представители ХАМАС не участвовали в переговорах в четверг.

Посредники планируют провести консультации с переговорной группой ХАМАС, базирующейся в Дохе, после встречи, сообщил американский чиновник агентству Reuters.

В состав израильской делегации входят глава шпионской службы Давид Барнеа, глава службы внутренней безопасности Ронен Бар и начальник военной службы по борьбе с заложниками Ницан Алон, сообщили представители оборонного ведомства.

Белый дом направил на переговоры директора ЦРУ Билла Бернса и посланника США на Ближнем Востоке Бретта Макгурка. В переговорах также приняли участие премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и глава разведки Египта Аббас Камель.

США заявили про "багатообіцяючий початок" переговорів щодо перемир’я у Газі