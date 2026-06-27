СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво", обеспечивающую топливом москву
Киев • УНН
Воины Центра спецопераций "А" СБУ нанесли повторный удар по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области рф. Объект является важным узлом поставки дизельного топлива в московский регион и на экспорт.
Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины второй раз за этот месяц нанесли удар по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ, которая обеспечивает транспортировку нефтепродуктов, в частности в московский регион, передает УНН.
Детали
Операция проведена в рамках 40-дневной операции воздействия на Россию в соответствии с поставленными Президентом Украины Владимиром Зеленским задачами.
Станция "Второво" входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является одним из ключевых логистических узлов для перекачки светлых нефтепродуктов. Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, откуда топливо поступает на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Кроме того, объект обеспечивает поставки нефтепродуктов в экспортные порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания станции, после чего на объекте произошла детонация.
В СБУ подчеркивают, что спецоперации по уничтожению стратегических объектов, обеспечивающих функционирование военной экономики РФ, будут продолжаться и в дальнейшем. Их целью является сокращение ресурсной базы государства-агрессора, в частности путем поражения логистической инфраструктуры, которая обеспечивает военные нужды и экспортные доходы России.
Напомним
В ночь на 27 июня ракеты FP-5 Flamingo производства компании Fire Point поразили один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса - АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"" в Волгограде, где производят пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". По предварительной информации, по предприятию было выпущено четыре ракеты FP-5 Flamingo, а OSINT-сообщество Dnipro-OSINT зафиксировало как минимум три попадания. В сети также появилось видео пролета ракеты "Фламинго" над Волгоградом.