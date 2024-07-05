Правоохранители разоблачили еще двух коллаборационисток, которые активно сотрудничали с войсками рф в начале полномасштабной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Одна из них - безработная жительница поселка Лиманец на правобережье Херсонщины, которая возглавила местную оккупационную администрацию.

На этой "должности" она организовала расселение военных рф по домам односельчан, которые выехали из оккупации. Кроме собственного быта рашисты обустраивали в этих частных домовладениях склады с вооружением и боеприпасами

Также коллаборационистка участвовала в организации псевдореферендума рф на территории захваченной общины. При ее содействии захватчики формировали оккупационные "избиркомы". А сама коллаборационистка призвала односельчан "проголосовать за присоединение" региона к РФ.

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Сейчас она находится под стражей. Ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. - резюмировали в СБУ.

Сейчас она находится под стражей. Ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другая фигурантка - работница почтового отделения в Харькове, которая до начала полномасштабной войны проживала в Купянске. После захвата райцентра она устроилась в оккупационный "пенсионный фонд" и передавала россиянам персональные данные местных жителей.

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Полученную информацию оккупанты планировали использовать для фальсификации фейковых выборов, который готовились провести на оккупированных в то время территориях. После освобождения Купянска злоумышленница сбежала в Харьков, где надеялась "потеряться" и избежать правосудия.

Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) - подытожили правоохранители.

Напомним

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