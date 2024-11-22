Самые богатые должны проявить щедрость и ежегодно обеспечить $250 млрд за убытки, связанные с климатом

Предложенная на СОР29 сумма более чем вдвое превышает текущие обязательства богатых стран в размере 100 миллиардов долларов, но не соответствует потребностям развивающихся стран.

Пишет УНН со ссылкой на AFP.

Недавняя COP29 в Баку может стать важной вехой в глобальной борьбе с изменением климата. Новое предложение, вытекающее из проекта протокола, устанавливает, что самые богатые и развитые страны должны увеличить свой финансовый вклад, достигнув впечатляющей суммы в 250 миллиардов долларов в год к 2035 году.

Предложение, опубликованное в пятницу, было представлено азербайджанским председателем конференции. На данный момент промышленно развитые страны обязались платить 100 миллиардов долларов ежегодно.

Эксперты COP29: Почему цель по снижению температуры на 1,5°C стала недостижимой

Хотя новая сумма более чем вдвое превышает текущие обязательства на период 2020-2025 годов, но не соответствует требованиям, выдвинутым развивающимися странами во время переговоров.

Предложение было представлено после консультаций, которые продолжались «до самого утра» в пятницу, по словам азербайджанского председательства, которое накануне обнародовало другой проект соглашения, который был широко отвергнут делегациями и неправительственными организациями.

Украина представила амбициозный климатический план на COP29: что пообещали миру

Развивающиеся страны требуют ежегодных выплат в размере 1,3 триллиона долларов за период с 2025 по 2035 год, но по меньшей мере до 2030 года выплат от промышленно развитых стран в размере 500 миллиардов евро.

«Так называемая сумма в 250 миллиардов долларов остается ниже цифры в 300 миллиардов, которая ранее звучала на КС», - сказал Марк Вайсгербер из аналитического центра E3G.

Все, что мы просим, - это всего лишь 1% мирового ВВП. Разве это слишком много, чтобы просить о спасении жизней?