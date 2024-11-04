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С легионером из Англии, но без ветеранов: Ребров объявил состав сборной Украины на заключительные матчи Лиги наций

Киев  •  УНН

13:08 • 1003 просмотра

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Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании. В список из 25 игроков вошел дебютант Егор Ярмолюк из «Брентфорда», но не попал капитан Андрей Ярмоленко.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на заключительные матчи Лиги наций против Грузии и Албании. Дебютный вызов получил Егор Ярмолюк из английского «Брентфорда», а также второй раз подряд были вызваны фланговые полузащитники «Полесья» Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка и полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного. Капитан сборной Андрей Ярмоленко во второй раз не получил вызов в сборную, а вице-капитан Тарас Степаненко оказался в резервном списке. Об этом УНН пишет со ссылкой на УАФ.

Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи в ноябре. На поединки против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) наставник сине-желтых вызвал 25 футболистов

- говорится в сообщении.

В общем Ребров вызвал следующих исполнителей: вратари - Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон), Андрей Лунин («Реал» Мадрид).

Защитники: Александр Тымчик («Динамо» Киев), Анатолий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко (все трое «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль), Илья Забарный («Борнмут»), Максим Таловеров («Ласк» Линц).

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Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко («Динамо» Киев), Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив (все трое «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон).

Также второй раз подряд вызовы в сборную получили фланговые полузащитники «Полесья» Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк, который в матче против Чехии получил ужасную травму, столкнувшись головой с капитаном соперников Томашем Соучеком. Также во второй раз Ребров вызвал Ивана Калюжного из «Александрии», который дебютировал за сборную в матче против Грузии.

Кроме того, дебютный вызов получил полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

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В нападение Ребров вызвал Артема Довбика («Рома» Рим), Владислава Ваната («Динамо» Киев) и Романа Яремчука («Олимпиакос» Пирея).

В резервный список Ребров включил вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка, полузащитников «Динамо» Владислава Кабаева и Виталия Буяльского. Также вице-капитан Тарас Степаненко оказался в резервном списке. Также в него попал левый защитник «Полесья» Богдан Михайличенко, центральный защитник американского «Остина» Александр Сваток и форвард «Шахтера» Даниил Сикан.

Отметим, что капитан сборной и «Динамо» Андрей Ярмоленко второй раз подряд не получил вызов в сборную.

Дополнение

Сборная Украины неудачно стартовала в играх Лиги наций. В первом матче подопечные Реброва уступили албанцам со счетом - 1:2.

Во втором матче против Чехии, Украина также потерпела минимальное поражение - 3:2.

В третьем туре Украине благодаря голу Михаила Мудрика удалось добыть первую победу в матче против Грузии - 1:0.

В четвертом туре дивизиона Б мужской Лиги Наций сборная Украины по футболу встретилась со сборной Чехии, завершив матч вничью 1:1.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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